Veja calendário com data de pagamento do Bolsa Família até o fim de 2021

O POVO lista abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família do mês de outubro, novembro e dezembro de 2021; confira e saiba quando o dinheiro vai cair na conta

Beneficiários do Bolsa Família inscritos no Auxílio Emergencial de 2021 recebem o pagamento da 7ª, e última, parcela do auxílio emergencial 2021 a partir de hoje, 18 de outubro. O depósito tem como base calendário de pagamento do programa social, por isso, todas as datas de pagamento já foram divulgadas, confira abaixo

O pagamento, feito pela Caixa Econômica Federal, ocorre de forma escalonada assumindo como base o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Os primeiros a receber são aqueles com NIS de final igual 1, dando sequência aos de NIS igual a 2 até o depósito ser feito para quem possui NIS igual a 9.

Os últimos a receberem os depósitos são aqueles com NIS 0, por serem os mais recentes cadastrados no Bolsa Família. O pagamento para esse grupo marcará o fim do auxílio emergncial de 2021 para quem recebe por meio do Bolsa Família.

O POVO lista abaixo as tabelas com as datas de pagamento do Bolsa Família até o fim de 2021, confira.

Para quem recebe por meio da Poupança Social Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. Os beneficiários tem um prazo de até 4 meses para movimentar os recursos recebidos. O auxílio emergencial somente será pago quando o valor for superior ao benefício do programa social.

A partir de novembro, terá início o pagamento do Novo Bolsa Família, batizado de Auxílio Brasil, que pretende aumentar o repasse feito às famílias e também o número de beneficiários. Após a reformulação, haverá três cotas de pagamento básico e uma série de pagamentos adicionais que podem aumentar ainda mais o valor pago para as famílias beneficiárias.

Não há ainda uma definição do valor máximo a ser repassado pelo Governo Federal, nem orientações detalhadas sobre o esquema de pagamento imposto pelo Auxílio Brasil. Além disso, a reformulação está sendo implementada por uma Medida Provisória, que caso não seja votada pelo Congresso Nacional, ou seja rejeitada, perderá a validade e suas alterações serão desfeitas.

Mesmo assim, o cronograma de pagamento, bem como a forma escalonada já definidos pelos moldes tradicionais do Bolsa Família devem ser mantidos. O POVO lista abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família do mês de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021.

Calendário de pagamento Bolsa Família em outubro

NIS com final 1: 18 de outubro

18 de outubro NIS com final 2: 19 de outubro



19 de outubro NIS com final 3: 20 de outubro



20 de outubro NIS com final 4: 21 de outubro



21 de outubro NIS com final 5: 22 de outubro



22 de outubro NIS com final 6: 25 de outubro



25 de outubro NIS com final 7: 26 de outubro



26 de outubro NIS com final 8: 27 de outubro



27 de outubro NIS com final 9: 28 de outubro



28 de outubro NIS com final 0: 29 de outubro - Fim do auxílio emergencial

Calendário de pagamento do Bolsa Família em novembro

NIS com final 1: 17 de novembro

17 de novembro NIS com final 2: 18 de novembro



18 de novembro NIS com final 3: 19 de novembro



19 de novembro NIS com final 4: 22 de novembro



22 de novembro NIS com final 5: 23 de novembro



23 de novembro NIS com final 6: 24 de novembro



24 de novembro NIS com final 7: 25 de novembro



25 de novembro NIS com final 8: 26 de novembro



26 de novembro NIS com final 9: 29 de novembro



29 de novembro NIS com final 0: 30 de novembro



Calendário de pagamento do Bolsa Família em dezembro

NIS com final 1: 10 de dezembro

10 de dezembro NIS com final 2: 13 de dezembro



13 de dezembro NIS com final 3: 14 de dezembro



14 de dezembro NIS com final 4: 15 de dezembro



15 de dezembro NIS com final 5: 16 de dezembro



16 de dezembro NIS com final 6: 17 de dezembro



17 de dezembro NIS com final 7: 20 de dezembro



20 de dezembro NIS com final 8: 21 de dezembro



21 de dezembro NIS com final 9: 22 de dezembro



22 de dezembro NIS com final 0: 23 de dezembro



