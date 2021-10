Veja calendário de saque da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021

Veja datas de saque da 6ª parcela do auxílio e a tabela de pagamento da 7ª e última parcela. Confira abaixo calendário do auxílio emergencial do mês de outubro abaixo

Ocorre nesta segunda-feira, 18 de outubro, a penúltima liberação de saque da 6º parcela do auxílio emergencial de 2021. Serão beneficiados trabalhadores do público geral nascidos em outubro. O POVO lista abaixo o calendário com as datas de saque da 6ª parcela do auxílio e também a tabela de pagamento da 7ª e última parcela do benefício.



Na terça-feira, 19 de outubro, encerra-se o processo de saque da 6ª parcela do beneficio com a liberação do direito para trabalhadores do público geral nascidos em novembro e dezembro.

O público geral leva em média cerca de duas semanas para que ter o direito de retirar em espécie o valor recebido do auxílio. Por outro lado, beneficiários do Bolsa Família já receberem o depósito das parcelas com direito ao saque imediato.

Dessa forma, as pessoas inscritas no Bolsa Família já estão sendo beneficiadas com o pagamento da última parcela do auxílio emergencial 2021. Veja abaixo as tabela com datas de depósito em conta e liberação de saque e saiba quando as próximas parcelas do auxílio emergencial irão cair na conta.

A sétima e última parcela do benefício está prevista para começar a ser paga no dia 18 de outubro para beneficiários do Bolsa Família e no dia 20 de outubro para público geral. Conforme a Caixa, os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhes sobre pagamento e saque das próximas parcelas do auxílio.

Calendário de saque para público geral da 6ª parcela do Auxílio Emergencial 2021:

Nascidos em janeiro - 4 de outubro

- 4 de outubro Nascidos em fevereiro - 5 de outubro

- 5 de outubro Nascidos em março - 5 de outubro

- 5 de outubro Nascidos em abril - 6 de outubro

- 6 de outubro Nascidos em maio - 8 de outubro

- 8 de outubro Nascidos em junho - 11 de outubro

- 11 de outubro Nascidos em julho - 13 de outubro

- 13 de outubro Nascidos em agosto - 14 de outubro

- 14 de outubro Nascidos em setembro - 15 de outubro

- 15 de outubro Nascidos em outubro - 18 de outubro

- 18 de outubro Nascidos em novembro e dezembro - 19 de outubro



Quando a 7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021 será paga aos beneficiários do Bolsa Família?

NIS com final 1: 18 de outubro

18 de outubro NIS com final 2: 19 de outubro



19 de outubro NIS com final 3: 20 de outubro



20 de outubro NIS com final 4: 21 de outubro



21 de outubro NIS com final 5: 22 de outubro



22 de outubro NIS com final 6: 25 de outubro



25 de outubro NIS com final 7: 26 de outubro



26 de outubro NIS com final 8: 27 de outubro



27 de outubro NIS com final 9: 28 de outubro



28 de outubro NIS com final 0: 29 de outubro



7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: calendário com tabela de pagamento para público geral

Nascidos em janeiro - 20 de outubro

- 20 de outubro Nascidos em fevereiro -21 de outubro

-21 de outubro Nascidos em março - 22 de outubro

- 22 de outubro Nascidos em abril - 23 de outubro

- 23 de outubro Nascidos em maio - 23 de outubro

- 23 de outubro Nascidos em junho - 26 de outubro

- 26 de outubro Nascidos em julho - 27 de outubro

- 27 de outubro Nascidos em agosto - 28 de outubro

- 28 de outubro Nascidos em setembro - 29 de outubro

- 29 de outubro Nascidos em outubro - 30 de outubro

- 30 de outubro Nascidos em novembro - 30 de outubro

- 30 de outubro Nascidos em dezembro - 31 de outubro

7ª parcela do auxílio emergencial 2021: calendário atualizado de saque para público geral

Nascidos em janeiro - 1º de novembro

- 1º de novembro Nascidos em fevereiro - 3 de novembro

- 3 de novembro Nascidos em março - 4 de novembro

- 4 de novembro Nascidos em abril - 5 de novembro

- 5 de novembro Nascidos em maio - 9 de novembro

- 9 de novembro Nascidos em junho - 10 de novembro

- 10 de novembro Nascidos em julho - 11 de novembro

- 11 de novembro Nascidos em agosto - 12 de novembro

- 12 de novembro Nascidos em setembro - 16 de novembro

- 16 de novembro Nascidos em outubro - 17 de novembro

- 17 de novembro Nascidos em novembro - 18 de novembro

- 18 de novembro Nascidos em dezembro - 19 de novembro

