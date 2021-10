Governo do estado propõe orçamento de R$ 28,5 bilhões para 2022

16:15 | Out. 15, 2021

Proposta é R$ 1 bilhão menor que a enviada à Assembleia Legislativa do Ceará no ano passado

O governador do Estado, Camilo Santana (PT) encaminhou nesta sexta-feira, 15, à Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE) proposta orçamentária de R$ 28,5 bilhões para 2022, ou R$ 1 bilhão a menos em relação ao que foi proposto para 2021.

Do montante previsto na proposta orçamentária, R$ 18,8 bilhões são estimados para o orçamento fiscal; R$ 8,7 bilhões para o orçamento da seguridade social e R$ 982,6 milhões para as estatais controladas pelo governo.

Quanto às áreas prioritárias, tais como educação e saúde os percentuais previstos são de 25,6% e 14,7%, respectivamente da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT).

A proposta levou em consideração uma projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) estadual da ordem de 2,73% para 2022. Vale lembrar que em 2020, a projeção para 2021 era de 4%.

O governo prevê investir R$ 3,8 bilhões, com destaque para projetos como a Linha Leste do Metrô da Grande Fortaleza e o Cinturão das Águas.

As despesas com pessoal e encargos sociais estão estimadas em 13,7 bilhões.

(Com informações do repórter Armando de Oliveira Lima)

