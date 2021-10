Últimas unidades da Troller são vendidas por até R$ 299 mil

O modelo TX4 automático, considerado top de linha e lançado em 2020, teve valorização de 79%. As últimas unidades fabricadas em Horizonte devem ser entregues às concessionárias do Nordeste até a próxima semana

Com o encerramento da fábrica Troller, em Horizonte, no Ceará, em setembro, as concessionárias do Nordeste começam a receber as últimas unidades da marca. Em Fortaleza, a última remessa chegou na segunda-feira, 11. Nas concessionárias de Natal, Maceió, Bahia e Recife as entregas devem ocorrer até a próxima semana, mas a maioria já foi vendida. O preço do jipe TX4 automático, o top de linha da marca, teve valorização de 79% e pode ser encontrado por até R$ 299 mil.

Sobre o assunto Caso Troller: sindicato quer garantir estabilidade a operários

Interessados na fábrica Troller no Ceará querem negociar unidade mesmo sem a marca da Ford

Ceará estuda cobrar reparação da Ford na Justiça após fechamento da Troller

Quando foi lançado, em janeiro de 2020, o preço inicial de venda do produto, considerado a variante de maior capacidade off-road do modelo, era de R$ 167 mil. Porém, ao invés de sofrer desvalorização durante o período, o anúncio do encerramento da fábrica da Ford no Brasil provocou uma verdadeira corrida pelo produto no mercado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na internet, circulam nas redes sociais, fotos do que seria a última unidade fabricada em Horizonte, um modelo TX4 pintado nas cores azul e branco.

Consulta feita pelo O POVO junto às concessionárias no Nordeste mostra que a máxima de R$ 299 mil foi encontrada na concessionária Trilha Bahia, localizada em Salvador (BA). Lá, faltam apenas mais duas unidades a serem recebidas, de acordo com a concessionária local.

Em Fortaleza, as últimas unidades do TX4 automático foram vendidas por até R$ 249 mil. Os veículos chegaram na última segunda-feira e já estavam todos comercializados. “A procura aumentou bastante depois do anúncio do encerramento da fábrica no Brasil”, informou um vendedor da concessionária Trilha For ao O POVO.

Na Trilha Nordeste Natal, no Rio Grande do Norte, a informação é de que faltava chegar apenas mais um modelo TX4 automático branco, o que deve ocorrer até o fim do dia de hoje. Mas que também já estava vendido. O preço máximo para o produto foi de R$ 236 mil.

Já na Troller Recife, em Pernambuco, a última leva de carros fabricados em Horizonte está prevista para semana que vem. São oito veículos ao todo, entre os modelos T4 e Tx4. Mas, restam apenas três unidades disponíveis para venda. O preço pode chegar a até R$ 250 mil, cerca de R$ 25 mil a mais do que a média anterior ao veículo sair de linha.

Na Trilha Maceió, em Alagoas, a última carga está prevista para essa semana. A concessionária não informou o preço máximo do produto, mas afirmou que a maioria deles já está com negociação em estágio avançado.

Das revendedoras autorizadas Troller no Nordeste, O POVO não conseguiu contato com a Trilha Duvel, no Maranhão.

Relembre o caso

Em janeiro deste ano, a Ford anunciou o encerramento das suas fábricas no Brasil. Inicialmente, foram fechadas as plantas de Camaçari (BA) e Taubaté (SP). Já a fábrica da Troller, em Horizonte (CE), funcionaria até dezembro, mas em agosto, a multinacional informou que o fechamento seria antecipado para setembro, com produção de peças até novembro.

Na ocasião, a multinacional também informou que desistiu de vender a marca. O que frustrou as expectativas tanto do Governo do Ceará, como da Prefeitura de Horizonte que ainda tinham expectativa de encontrar compradores para a marca.

Em agosto, o Governo do Ceará informou que estudava, inclusive, cobrar reparação da Ford na Justiça após fechamento da Troller. A planta emprega quase 500 pessoas no Estado.

Apesar do fechamento das unidades no Brasil, a Ford continuará comercializando veículos no Brasil, agora, apenas como importadora.

No site da Troller, o comunicado oficial enfatiza que a marca continuará com a assistência aos clientes. ''A rede de concessionárias não sofrerá nenhuma mudança e continuará a operar normalmente no Brasil. Mudanças futuras serão comunicadas com antecedência, com total transparência'', esclarece a fabricante.

A montadora informa ainda que "continuará ativamente presente no Brasil, honrando todas as garantias e oferecendo um portfólio de vendas, serviços e peças de reposição para todos os clientes, incluindo os clientes da Troller''.



Tags