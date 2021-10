Após reforma, ibyte reinaugura loja no Iguatemi com espaço gamer

No novo espaço, será possível jogar e ter uma imersão no universo dos jogadores profissionais de e-sports

Após reforma a ibyte anuncia reinauguração da loja do Shopping Iguatemi, na próxima segunda-feira, 4 de outubro. Com a reabertura, a marca projeto crescimento de 10% nas vendas e mira no público de games, com o espaço de interação gamer, e em experiência do consumidor.

A ideia é ter foco em um público A, mas mantendo mix variado de produtos, de 3,5 mil a 4 mil itens no ponto físico. Porém, da própria loja, o vendedor poderá ofertar 15 mil mercadorias, orientando o consumidor nesta compra no canal de vendas online (market place).

Sem revelar o valor do investimento realizado, Nelson Gurgel, diretor de Marketing da ibyte, detalha que priorizam a integração dos canais físico com online (ominichannel). "Para que o cliente possa experimentar os produtos na loja antes de comprar. Ele pode comprar no market place, por exemplo, e receber em casa."

Ele acrescenta que o tamanho do estabelecimento até diminuiu um pouco, para 200 metros quadrados (m²), mas que com o projeto arquitetônico houve uma ocupação melhor dos espaços. Já o método da obra utilizado foi o de montagem fora, cujo planejamento durou apenas dois meses, e a loja em si precisou fechar apenas nesta semana de segunda-feira, 27 de setembro, reabrindo na segunda, 4 de outubro.

Para o público, a nova loja também traz promoções exclusivas, ofertas e brindes. Uma delas faz parte da campanha do Dia da Criança, que tem como rosto a pequena influenciadora digital Juju Teófilo.



Uma das novidades da ibyte é o investimento da marca em produtos gamers e com isso, a abertura de um espaço específico do segmento, onde será possível jogar e ter uma imersão no universo dos jogadores profissionais de e-sports.

“Esse espaço será aberto na loja e é um atrativo tanto para pessoas que já conhecem o mundo gamer, quanto para quem quer descobrir mais sobre a novidade”, destaca Nelson.

Conheça a marca

A rede completou 21 anos em setembro e possui 38 lojas físicas no País, com mais de 35mil produtos entre smartphones, TVs, notebooks, desktops, impressoras, áudio & vídeo, acessórios e serviços de assistência técnica, configurando a referência em tecnologia.

