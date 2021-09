Hotel ibis Budget Fortaleza Praia de Iracema será inaugurado na próxima semana; veja fotos

A Accor e a Luciano Cavalcante Imóveis inauguram o Hotel ibis Budget Fortaleza Praia de Iracema na rua Historiador Guarino Alves, 190, próximo à avenida Monsenhor Tabosa.

O evento de inauguração será na terça-feira, 28, mas o equipamento inicia as operações para o público em geral apenas na próxima sexta-feira, 1º de outubro.

O projeto hoteleiro da Luciano Cavalcante Imóveis conta com a parceria da Caltech Engenharia, responsável pela construção do ibis budget Fortaleza Praia de Iracema. A construtora tem foco no mercado por obras de edifícios sustentáveis.

Accor SA ou AccorHotels é uma empresa multinacional francesa do ramo hoteleiro, uma das líderes mundiais em operação do segmento. Já a Luciano Cavalcante Imóveis é uma companhia cearense com quase 40 anos no mercado.

A marca ibis Budget

O ibis budget tem mais de 635 hotéis em mais de 20 países e continua se expandindo internacionalmente. A marca faz parte da Accor, um Grupo de hospitalidade que consiste em mais de 5.100 propriedades e 10.000 estabelecimentos de alimentos e bebidas em 110 países.

Veja fotos do novo hotel

