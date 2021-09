Sefaz reinaugura Centro de Memória da Fazenda do Ceará

Espaço ocupa uma área de 255 m², no térreo do Palácio da Fazenda, primeiro bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) reinaugurou nesta segunda-feira, 27, o Centro de Memória da Fazenda, como parte da programação pelos 185 anos do órgão.



De acordo com a secretaria, o renovado espaço ocupa uma área de 255 m², no térreo do Palácio da Fazenda, sede principal da Sefaz-CE e primeiro bem tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Ceará, em 1982. Por essa característica, a reforma teve de ser conduzida, de modo a manter as características originais do edifício.

O acervo da secretaria, a ser exposto no Centro de Memória da Fazenda, inclui mobiliário, objetos, livros, documentos e fotos que marcam a história da instituição e das atividades econômicas do Ceará, desde 1836. O equipamento cultural é dividido em três ambientes: uma galeria de fotopinturas do ex-secretários da Fazenda e duas salas, nas quais a exposição de longa duração “Notas de Memória” será exibida.

A mostra vai utilizar recursos de multimídia para possibilitar uma maior interatividade com a história fazendária, que se confunde com a própria história do Ceará. Na exposição, o visitante poderá mergulhar no mundo dos tributos e refletir sobre a finalidade da arrecadação para a sociedade. Outro destaque é a Sala-Cofre, com 14 m² de área e paredes com 60 cm de espessura, onde eram guardados os recursos arrecadados no Cear. Lá ficará a instalação artística “Valor”, de Lara Albuquerque e Vítor Grilo.

Na solenidade de reinauguração do Centro de Memória da Fazenda, que conta com a participação da secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, do secretário da Cultura do Ceará, Fernando Piúba e do governador Camilo Santana (PT), foi lançado o selo postal e o carimbo comemorativos aos 185 anos da Sefaz. De acordo com a titular da Pasta, "esse é um momento em que nós despertamos a alma dessa instituição e percebemos que somos parte da história de uma secretaria que tem muito a oferecer à sociedade".

"O Estado do Ceará já esteve entre os mais pobres do Brasil e ainda tem muitos desafios, mas não podemos esquecer o quanto já desenvolvemos e o quanto nos tornamos referência em sustentabilidade fiscal e em gestão fiscal. Tem muita coisa para se falar nesse espaço que conta um pouco de tudo aquilo que foi construído para que nós chegássemos à situação de exemplo para o País", disse Pacobahyba.

Para quem quiser conhecer o equipamento é necessário agendar a visita pelo site centrodememoria.sefaz.ce.gov.br. O horário de funcionamento é das 8h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Enquanto estiverem em vigor os protocolos sanitários para a Covid-19, serão permitidos apenas dez visitantes por hora, com última entrada às 16h.

A programação da semana de aniversário da secretaria inclui ainda: o lançamento da segunda edição do livro “Sefaz: Tributo à História”; uma celebração ecumênica e uma homenagem a servidores aposentados e falecidos, ambas realizadas virtualmente; além de uma sessão solene na Assembleia Legislativa homenageando ex-titulares da Pasta.

SERVIÇO

Centro de Memória da Fazenda

Local: Sede Principal da Fazenda, Avenida Alberto Nepomuceno, 2, Centro

Funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h

Agendamento de visitas: centrodememoria.sefaz.ce.gov.br



