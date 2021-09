Com mais uma alta, preço do botijão de gás chega a R$ 112 no Ceará

São dois reais de aumento em sete dias, em relação ao preço máximo do produto no Estado. O preço médio do botijão de 13 kgs é de R$ 101,69

O preço do botijão de 13 kgs do gás de cozinha voltou a subir no Ceará e já é encontrado por até R$ 112. São dois reais de aumento em um intervalo de apenas sete dias, segundo levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP). É também o terceiro maior teto para o produto no Nordeste.

Perde apenas para os valores de comercialização no Piauí e no Rio Grande do Norte, onde o botijão de 13 kgs pode chegar a R$ 115.

De acordo com levantamento da ANP, realizado entre os dias 19 a 25 deste mês, em 117 pontos de venda, no Ceará, o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP) ao consumidor é de R$ 101,69. Mas pode ser encontrado com valores entre R$ 89 e R$ 112.

Na semana imediatamente anterior, esses valores eram, respectivamente, de R$ 101,41, R$ 89 e R$ 110. Essa alta de até R$ 2 no preço máximo foi encontrada no município cearense de Sobral. Lá também é onde o preço médio para o item está mais caro (R$ 105,33).

Mas, das 12 cidades cearenses pesquisadas pela ANP, apenas em duas o botijão de 13 kgs ainda não ultrapassou a faixa dos R$ 100. É em Quixadá, onde os preços vão até R$ 95, e em Itapipoca, com máxima de R$ 98.

Em Fortaleza, o preço médio do produto na semana de referência estava em R$ 100,72, podendo ser encontrado com valores entre R$ 89 e R$ 110.

Os reajustes estão ocorrendo mesmo sem a Petrobras aumentar o preço do produto nas suas refinarias desde o início de julho. A elevação de preço se deve a um aumento de 7% feito pelas distribuidoras por causa do dissídio salarial da categoria em setembro.

A última baixa mais significativa no preço-médio do gás de cozinha ao consumidor foi na passagem da semana entre 14 e 21 de março, quando a média da revenda caiu de R$ 89,22 para R$ 81,27.

Desde então, foram sucessivas altas que levam a um encarecimento de 25% do preço médio do produto, em relação à primeira semana de janeiro, quando o botijão de 13kg do gás de cozinha custava, em média, R$ 81,33.



Veja onde o gás de cozinha é mais caro no Ceará:

Caucaia

Preço médio - R$ 100,87

Mínima - R$ 89,00

Máxima - R$ 105,00

Crateús

Preço médio - R$ 104,00

Mínima - R$ 98,00

Máxima - R$ 110,00

Crateús

Preço médio - R$ 105,42

Mínima - R$ 104,99

Máxima - R$ 110,00

Fortaleza

Preço médio - R$ 100,72

Mínima - R$ 89,90

Máxima - R$ 110,00

Icó

Preço médio - R$ 107,00

Mínima - R$ 105,00

Máxima - R$ 110,00

Iguatu

Preço médio - R$ 102,00

Mínima - R$ 100,00

Máxima - R$ 103,00

Itapipoca

Preço médio - R$ 96,33

Mínima - R$ 96,00

Máxima - R$ 98,00

Juazeiro do Norte

Preço médio - R$ 104,70

Mínima - R$ 102,00

Máxima - R$ 105,00

Limoeiro do Norte

Preço médio - R$ 104,00

Mínima - R$ 95,00

Máxima - R$ 110,00

Maracanaú

Preço médio - R$ 101,44

Mínima - R$ 95,00

Máxima - R$ 110,00

Quixadá

Preço médio - R$ 95

Mínima - R$ 95,00

Máxima - R$ 95,00

Sobral

Preço médio - R$ 105,33

Mínima - R$ 102,00

Máxima - R$ 112,00



Fonte: ANP

