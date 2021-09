Espaço para crianças inaugura em outubro no Cariri

Processo seletivo no La Plaza Shopping recrutou 30 pessoas para compor a equipe do Parque Pakaraka

Espaço voltado para a recreação de crianças e festas infantis, o Parque Pakaraka será inaugurado em outubro no Espaço Cultural do La Plaza Shopping, em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Para a chegada ao interior cearense, contratou 30 pessoas de 16 a 65 anos. A seleção foi realizada na última quarta-feira, 22, e ontem, quinta-feira, 23, foi preciso dividir os candidatos em duas turmas para que todos os 165 interessados pudessem ser atendidos dentro de capacidade do espaço e por ordem de chegada.

30 pessoas foram contratadas para compor o Parque Pakaraka (Foto: Divulgação)



Segundo a empresa, a seleção de integrantes que irão compor a equipe do grupo foi de homens e mulheres de 16 a 65 anos de idade e sem experiência.

Os novos colaboradores atuarão com recreação, animação e demais atividades que envolvem o entretenimento infantil, como festas, shows e parques.

