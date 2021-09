Candido Junior renuncia a cargo de vice-presidente comercial da Hapvida

Candido Pinheiro Koren Junior apresentou carta de renúncia ao cargo de vice-presidente Comercial e de Relacionamento ao Conselho de Administração da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (HAPV3).

O comunicado foi divulgado ao mercado nesta quinta-feira, 23. O efeito da saída se dá em dezembro deste ano. Lício Tavares Ângelo Cintra, membro do Conselho de Administração da Companhia, assumirá o posto.

Neste período de transição, Candido Junior permanecerá como vice-presidente e como membro do

Conselho de Administração, cargo que já ocupa, continuando também a coordenar o comitê de Inovação, Transformação e Excelência Operacional da Hapvida.

Segundo o grupo, ele irá se dedicar integralmente à definição da estratégia da empresa, mantendo também intacta sua posição enquanto membro do bloco de controle da Companhia.



"Com mais de 25 anos dedicados como executivo, sua história se confunde com a própria história da Companhia, sendo uma referência de liderança empresarial que extrapola os limites do setor de saúde suplementar no Brasil", informa o comunicado.



Já Lício Cintra assume em dezembro de 2021. Ele atuou por mais de 14 anos junto ao Grupo São Francisco. Durante este período, liderou a área comercial por cinco anos, bem como foi o CEO do Grupo São Francisco de 2009 até a alienação ao Hapvida em 2019.

Desde então, assumiu papel estratégico nas áreas de integração e M&A, período no qual a Companhia realizou operações como a transação transformacional com o Grupo Notre Dame Intermédica.

Ele também coordena o comitê de Governança, Gente e Sustentabilidade e participa de dois outros comitês de assessoramento do Conselho.

"A administração da Companhia, seus colaboradores e familiares registram profundo agradecimento ao Sr. Candido Junior por toda sua dedicação à gestão e contribuição à história do Hapvida. Ao mesmo tempo, a administração deseja ao Sr. Lício Cintra muito sucesso em mais essa etapa da sua trajetória no Hapvida", frisa o documento assinado por Mauricio Teixeira, vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores do Grupo.

