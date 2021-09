Brisanet oferece 600 vagas de emprego e anuncia 100% de cobertura em mais nove cidades do NE

As oportunidades de emprego ofertadas pela empresa estão distribuídas nos sete estados onde atua. Inclusive, o estado do Ceará tem o maior número de contratos abertos, cerca de 400

A Brisanet anunciou nesta terça-feira, 21, a abertura de mais de 600 vagas de empregos a serem preenchidas ainda neste mês de setembro. Para o Ceará o número de contratos abertos é de cerca de 400. No Piauí, a telecom focada em operações de internet por fibra óptica, está com processo seletivo aberto com 72 vagas. Em Pernambuco e Sergipe são, aproximadamente, 50 oportunidades em cada estado. Para Alagoas e Rio Grande do Norte são 38 vagas em ambos. Na Paraíba, o plano é contratar mais de 30 pessoas.

Os principais cargos disponíveis são para: cabista, emendador de cabo de fibra óptica, promotor de vendas e instalador de telecomunicações.

“Estamos mantendo uma média de contratação de mais 350 pessoas por mês, enquanto crescemos geograficamente e buscamos aumentar ainda mais a satisfação dos nossos clientes”, comenta o CEO do Grupo Brisanet, José Roberto Nogueira.

Junto à abertura de novas vagas, a empresa comunica também que passou a cobrir 100% com fibra óptica mais nove cidades nordestinas. São elas: Teresina (PI), Altos (PI), Picos (PI), Eusébio (CE), Maracanaú (CE), Maranguape (CE), Paraipaba (CE), Aracajú (SE) e Cabo de Santo Agostinho (PE).

A telecom atende em mais de 200 cidades nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, totalizando mais de 772 mil assinantes com uma estrutura de rede firmada em seu próprio cinturão digital de fibra óptica.



Como se candidatar às vagas

O processo seletivo para o preenchimento dos cargos é todo online e pode ser feito através do site: https://www.brisanet.com.br/, na aba “Trabalhe Conosco”. asil.

