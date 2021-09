Postos de combustível do Ceará alertam para alta de até R$ 0,08 no diesel

Mobilizaram-se também sindicatos de postos revendedores de combustíveis do Nordeste, que publicaram um texto de repúdio, ressaltando a necessidade da redução da mistura de biodiesel no diesel para pelo menos 5%, diminuindo assim o valor nas bombas em cerca de R$ 0,27

Representantes dos postos de combustíveis do Ceará divulgaram alerta sobre aumento no preço do diesel em até R$ 0,08, ainda neste mês de setembro.



Segundo comunicado do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado (Sindipostos-CE), o encarecimento deve ocorrer pela nova regulamentação da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em vigor desde 1º deste mês, que determina aumento da mistura do biodiesel no diesel S10 e S500, de 10% para 12%.

A medida faz parte da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio) iniciada em 2005 com percentual de 2%. Esse número foi aumentando, chegando aos atuais 12%, mas com previsão de alcançar 15%.

Contra a ação, mobilizaram-se também sindicatos de postos revendedores de combustíveis do Nordeste, que publicaram um texto de repúdio ao aumento, ressaltando a necessidade da redução da mistura para pelo menos 5%, diminuindo assim o valor do diesel nas bombas em cerca de R$ 0,27.

Em nota ao O POVO, o assessor de Assuntos Econômicos do Sindipostos-CE, Antônio José, defende que a medida vai prejudicar toda a sociedade.

"O aumento do preço do diesel não influencia somente os condutores de veículos. Tudo sobe, principalmente os alimentos, pois o plantio e colheita é feito com máquinas que utilizam diesel. A justificativa da ANP é a ambiental, mas no momento de crise que estamos vivendo, temos que pensar no povo", afirma.

Ele ainda alerta para o peso do valor do diesel nos índices que medem a inflação oficial brasileira, "elevando assim o custo e a qualidade de vida da população brasileira".

Conforme levantamento do Sindicato, as misturas do biodiesel no Diesel B são de 6% nos Estados Unidos, 7% na Europa e 5% no Japão.

