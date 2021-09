Porto do Pecém bate a marca de 1.052 pás eólicas movimentadas com outros países

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) promove o 70º leilão online com 648 lotes entre a próxima quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17. Venda abarca veículos em totais condições de funcionamento e carcaças que serão leiloadas como sucata. Há ainda motos com preços a partir de R$ 500 e carros a partir de R$ 4 mil.



As vendas são organizadas pela empresa especializada Montenegro Leilões. Sucatas terão lance inicial de R$ 50 para motos e R$ 100 para carros. O leilão já está recebendo lances de interessados na compra de algum dos lotes. O POVO mostra abaixo como participar do leilão virtual.

Quem pode participar do leilão do Detran-CE e como funciona?

Qualquer pessoa pode participar do leilão, basta realizar cadastro prévio no site da responsável pelas vendas e dar um lance no produto desejado. Conforme edital. porém, os lotes de sucata somente poderão ser arrematados por sucateiros registrados como pessoa jurídica e cadastrados previamente no banco de dados do Detran-CE.

Todos os veículos inscritos no leilão encontram-se no pátio da Montenegro Leilões em Fortaleza, no bairro do Passaré, na R. Ademar Paula, número 1000. Na quarta-feira, dia 15, os interessados poderão realizar consulta presencial dos lotes entre às 8h e 17h.

A responsável pelo recebimento dos lotes disponibiliza um bate-papo online para esclarecer dúvidas sobre o cadastro para quem se interessar em comprar algum dos lotes. Demais questionamentos podem ser feitos por meio do (85) 3066-8282.

Quem comprar um dos veículos leiloados o receberá sem nenhuma multa ou dívida referente ao período antes da compra. O Detran-CE destaca ainda que todos os carros e motos leiloados foram apreendidos até abril deste ano por estarem em situação irregular e não foram reivindicados por seus respectivos proprietários no prazo de 30 dias definido por lei.

O leilão de número 70 incluirá veículos que foram apreendidos até abril de 2021 e que já estavam em procedimento de leilão, removidos para o pátio do Leiloeiro Oficial. Para participar, os interessados devem se inscrever no site da Montenegro Leilões (www.montenegroleiloes.com.br)

Mesmo com isenção de multas e dívidas previas do veiculo leiloado, os compradores serão responsáveis pelo procedimento de emplacamento e registro, tal qual um carro vendido por uma concessionária. Após o leilão, os arrematantes devem realizar processo de transferência de propriedade do veículo entre os dias 04 de novembro e 03 de dezembro de 2021 em qualquer unidade do Detran no Ceará.

Serviço



70º leilão online de veículos do Detran-CE



Data: 16 e 17 de setembro de 2021

Consulta presencial dos lotes: Dia 15, das 8h até 17h, na R. Ademar Paula, 1000 – Esplanada do Castelão



Consulta de fotos dos lotes e participação do leilão: Por meio do site da Montenegro Leilões, aqui

Tags