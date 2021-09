Calendário de semeadura de soja passa a ser obrigatório no Ceará e mais 19 estados

O Governo do Ceará divulgou nesta segunda-feira, 6, balanço com investimento que soma R$ 35,5 milhões na CE-397. Segundo o Executivo estadual, o intercâmbio socioeconômico entre Ceará, Pernambuco e Paraíba deve ser impulsionado, bem como o transporte de produtos típicos da agropecuária desenvolvida no Cariri.

Sobre o assunto Pequenos negócios lideram geração de novos empregos em julho

Governo inaugura 96 quilômetros de rodovia pavimentada em Goiás

A infraestrutura rodoviária da Região, inclusive nos municípios do extremo sul do Ceará que fazem divisa com Pernambuco e Paraíba receberam as melhorias. Brejo Santo e Mauriti, por exemplo, ganharam quase 55,5 quilômetros (km) de asfalto restaurados em dois trechos da rodovia CE-397.

Contabilizando apenas Brejo Santo, são 22,3 quilômetros com nova pavimentação, desde a sede do município até o distrito de Poço do Pau. A melhoria chega ao acesso da BR-116 e CE-496 em direção a Pernambuco.

Em Mauriti, vai da sede até a divisa com a Paraíba, interligando 33 km do trecho da CE-397 com a CE-384, e passando pelo distrito de São Miguel.

“Entregamos mais dois trechos viários para a população caririense na CE-397, que passou por revestimento asfáltico em tratamento superficial duplo, drenagem superficial e profunda, incluindo drenagem na zona urbana de Brejo Santo. Isso garante mais trafegabilidade para os que ali vivem e tiram seu sustento da agricultura familiar”, detalha o gerente de Obras Rodoviárias da SOP, Quirino Ponte, no balanço.

O Governo do Ceará ainda informa que o trecho de Brejo Santo vai receber nova sinalização vertical e horizontal nas próximas semanas.

Todas as melhorias na CE-397 beneficiam pelo menos sete comunidades que ficam às margens da rodovia: São Sebastião, Boa Vista e Poço do Pau em Brejo Santo; e Coité, São Miguel, Nova Santa Cruz e Maraguá em Mauriti. (Com Airton Lima Jr., do Governo do Estado)

Tags