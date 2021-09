Programa vai acelerar negócios em periferias do Norte e Nordeste

A Articuladora de Negócios de Impacto da Periferia (Anip) está com inscrições abertas para um programa gratuito de aceleração de curta duração. O Lab NIP tem como foco projetos de impacto social em periferias no Norte e Nordeste. Serão selecionados até 30 negócios para sete semanas de aceleração on-line.

As seis empresas que se destacarem vão receber até R$ 15 mil cada e um apoio personalizado após o programa. Os demais negócios participantes terão acesso à bolsa-auxílio de R$ 1.250. As inscrições podem ser feitas no site do programa até o próximo dia 4 de outubro.

De acordo com DJ Bola, presidente-fundador da A Banca e um dos idealizadores da Anip, o segundo ano do Lab NIP será norteado, como em 2020, por compartilhar inspiração, capacitação, articulação de investimentos e de apoios distintos aos negócios de periferia.

“Nosso tom de voz é de abundância, algo novo quando se fala em empreendedorismo de periferia e na vivência nas quebradas. Queremos trazer luz ao crescimento das iniciativas, pontuando uma narrativa de coalizão que está a serviço do empreendedor. Essa é uma conversa nova dentro das periferias, porque por longos anos estivemos imersos em discursos de escassez”, afirma Bola.

Somando edições de programas anteriores, a Anip, uma parceria entre A Banca, Artemisia e FGVcenn, já apoiou 75 negócios de impacto social do Sudeste e Sul, e investiu, diretamente, mais de R$ 114 mil neles, gerando capital humano e financeiro para as periferias apoiadas. "Agora, vamos levar nossa expertise e metodologia – aprimorada a partir das interações com turmas apoiadas – ao Norte e Nordeste”, afirma DJ Bola.

Neste ano, o Lab conta ainda com o apoio da Fundação Arymax, Fundação Tide Setubal, Fundação Casas Bahia, do Instituto Humanize, da AZ Quest e da PepsiCo Foundation.

Dentre os critérios de seleção do programa está a busca por empreendedores interessados em receber apoio para desenvolver o negócio e ampliar o impacto socioambiental de sua solução.

O coordenador do FGVcenn, Edgard Barki, explica ainda que o empreendedor deve acreditar estar no momento certo de vida e do negócio para se dedicar a um programa de aceleração; ser uma pessoa que sonha grande, queira fazer crescer o negócio e tenha clareza sobre os próprios objetivos.

Ele reforça que toda a metodologia do Lab NIP foi planejada para apoiar quem já está nessa jornada empreendedora e tem intenção de gerar transformações positivas.

“Queremos identificar e apoiar as inovações sociais que emergem das periferias nortistas e nordestinas e que podem contribuir com um olhar mais inclusivo para os negócios”, afirma, reforçando que é preciso ampliar a rede de apoio aos negócios para fortalecer essas inovações.

A diretora-executiva da Artemisia, Maure Pessanha, destaca a importância de criar iniciativas para combater o aumento da pobreza no país, que foi aprofundada por conta da pandemia.

“Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) apontou que a pobreza cresceu de forma generalizada no país e em ritmo mais intenso no Nordeste e nos Estados que possuem grandes centros urbanos. Diante do agravamento da desigualdade social – além da crise causada pelo desemprego –, temos que pensar na inclusão produtiva com eficiência e seriedade”, afirma.

Os selecionados serão comunicados até 29 de outubro. O programa será conduzido de novembro a dezembro de 2021.

