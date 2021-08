Ceará terá novo complexo de energia solar próximo a Limoeiro do Norte

A Elera Renováveis, antiga Brookfield Energia Renovável, inaugura na quinta-feira, 2 de setembro, o Complexo Solar Alex entre os municípios de Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte, no Ceará. O empreendimento, com investimento de R$ 950 milhões, tem 306 MW de capacidade instalada, energia suficiente para abastecer cerca de 970 mil residências.

O Complexo Solar Alex será o primeiro parque solar da companhia a entrar em operação. A Elera Renováveis faz parte da Brookfield Asset Management, uma gestora que está há mais de 100 anos no mercado e possui mais de US$ 550 bilhões em ativos sob gestão, com 100 mil funcionários operacionais em 30 países.

A Brookfield Asset Management possui atuação de destaque em ativos como imobiliário comercial, infraestrutura, private equity e na geração de energia renovável, sendo uma das principais empresas deste segmento no mundo.

O evento de lançamento do Complexo Solar Alex contará com a presença do CEO da Elera Renováveis, Fernando Mano, e do governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (PT), segundo nota da empresa.

