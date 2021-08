Leilão de energia terá valores entre R$ 191/MWh e R$ 639/MWh

2009: Inicia a operação da Petrobras no Pier 2, de forma exclusiva, na formatação do Terminal de Regaseificação de GNL. Primeiro terminal flexível de regaseificação de GNL no Brasil tem capacidade de transferir até 7 milhões de m³/dia para o Gasoduto Guamaré-Pecém (Gasfor).

Fevereiro de 2021: Cegás, distribuidora de gás natural no Estado, deixa de ser atendida com o fornecimento vindo do Terminal de GNL do Pecém a partir do dia 28. Segundo a companhia, a não operação do Terminal a impede de atender à demanda das usinas termelétricas.

Março de 2021: No dia 6, o navio regaseificador Golar Winter deixou o Pier 2. Em carta enviada à direção do Complexo do Pecém, a Petrobras marcava o retorno da embarcação e abastecimento de GNL para o dia 17. Segundo o Complexo do Pecém, "a embarcação citada não retornou na data".

Julho de 2021: Petrobras permanece em silêncio. Já o Complexo do Pecém informa que já está em negociação com outros interessados para operação de GNL no terminal, após o fim do contrato com a Petrobras em junho de 2023.

Agosto de 2021: No dia 5, representantes da Petrobras afirmam que não há previsão de retorno do navio ao Terminal de GNL do Pecém. Em resposta, no dia 19, a Petrobras divulgou que a retirada do navio foi estratégica e que garante o abastecimento de diesel para que a Termoceará produza energia através de óleo diesel.

