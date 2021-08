Estratégias para intensificar o desenvolvimento no Ceará são tema de seminário online no dia 31

Com foco na articulação de estratégias que permitam ações impulsionadoras do desenvolvimento regional no Ceará, ocorrerá na próxima terça-feira, 31 de agosto, o primeiro Seminário Impulsiona Ceará. O principal objetivo do encontro online é atualizar e efetivar a Política Estadual de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais (APL).

Sobre o assunto Federação das Indústrias e Sebrae anunciam R$ 15 milhões em 17 projetos para retomada da economia do Ceará

Grupos tradicionais aceleram parcerias com startups em busca de inovação

Com transmissão ao vivo pelo Youtube e aberto ao público, o seminário busca reunir empresários, pesquisadores, entidades governamentais e também profissionais para articulação de ações que possam impulsionar as matrizes econômicas instaladas em cada região do Estado, aproveitando suas potencialidades e acelerando o desenvolvimento.

Encontro ocorrerá entre as 10 horas e 16 horas do dia 31 deste mês, sendo promovido pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). Organização conta com o apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado do Ceará (Sedet).

“A nossa ideia é de construir uma grande rede de apoio aos arranjos produtivos, para que os negócios locais tenham todas as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento", conforme define o presidente do Centec, Silas Alencar.

Outro intuito do projeto é consolidar formas que permitam a recuperação econômica sustentável e acelerada no pós-pandemia. “Com estas ações, apoiaremos também pequenos produtores do Estado, compactuando com uma das nossas novas frentes de trabalho", complementa o presidente da Adece, Francisco Rabelo.

Sobre o assunto Ceará mira novos empreendimentos da Vicunha Têxtil no Estado

Especialistas estão mais otimistas com a economia após avanço da vacinação

Investimento Direto no País soma US$ 6,103 bi em julho, revela BC

Ele destaca ainda que a primeira ação do projeto que originou o seminário foi a parceria com as Câmaras Setoriais e Temáticas do Estado para realização de um levantamento de prioridades para o desenvolvimento de cada localidade.

"Por meio do mapeamento e diagnósticos realizados atualmente, nos 184 municípios cearenses, acreditamos que o projeto fortalecerá os Arranjos Produtivos Locais cearenses. Dentre as iniciativas, os contemplados contarão ainda com seminários e capacitações”, reforça Rabelo.

Confira convidados e a programação completa do 1º Seminário Impulsiona Ceará

10h - Mesa de abertura

Com Silas de Alencar, presidente Centec;

Luis Eduardo Fontenelle, diretor de Fomento da Adece;

Kennedy Montenegro, secretário executivo de Trabalho e Empreendedorismo da Sedet;

Inácio Arruda, secretário da Secitece.

10h30min - Programa Impulsiona Ceará: fortalecendo os arranjos produtivos locais

Com Kennedy Montenegro.

11h - Arranjos Produtivos Locais: avanços da política pública

Com Cristina Milani, analista de Comércio Exterior do Ministério da Economia.

11h30min - A experiência dos Arranjos Produtivos em São Paulo

Com Adriana Tedesco, gestora da Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Territorial do Governo de São Paulo

14h - Experiência e trajetória da política de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL) no Ceará

Com Prof. Dr. Jair do Amaral Filho, professor titular em Desenvolvimento Econômico no DTE/FEAAC/UFC.

15h - APL portadores de futuro e as novas políticas de desenvolvimento

Com Profa. Dra. Helena Maria Martins Lastres, pesquisadora e professora associada da UFRJ

15h30min -Mesa de encerramento

Com Afonso Odério Nogueira Lima, coordenador do Programa Impulsiona Ceará;

Luis Eduardo Fontenelle Barros, diretor de Fomento da Adece

Serviço



1º Seminário Impulsiona Ceará: fortalecendo os arranjos produtivos locais

Quando: 31 de agosto, das 10h às 16h

Onde: Canal do Centec no youtube, aqui.

Mais informações e dúvidas: [email protected]

Evento gratuito e com certificado mediante inscrições prévias por formulário eletrônico, aqui.

Tags