Mesmo com nova onda de Covid, restaurantes devem continuar abertos, diz Abrasel

O governador Camilo Santana sancionou, nesta quarta-feira, 25, a lei que permite ao Governo do Ceará realizar a contratação temporária de brigadistas para incêndios florestais. De acordo com o político, o objetivo da legislação é prevenir e combater o avanço do fogo em áreas de vegetação do Estado, mais incidentes no segundo semestre. Poderão ser contratados até 60 brigadistas para reforçar as equipes de combate.

O anúncio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais e contou com as participações do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron; do secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno; do tenente-coronel Isaac Rodrigues, comandante do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA) e do coronel Helder Silva, coordenador do gabinete do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Sobre o assunto Incêndio atinge área de mata em Mombaça há três dias seguidos

Operação Floresta Branca visa reduzir número de incêndios florestais no Ceará

“Temos enfrentado os problemas das queimadas desde sempre, mas com maior incidência nesse segundo semestre, época em que está em tempo de seca e com muitos ventos no Ceará", comentou o governador do Ceará. Em 2020, foram registrados 6.145 incêndios florestais. Já em 2021, até o momento, houve 1.534 ocorrências desse tipo.

"Já havíamos ampliado como bases do Corpo de Bombeiros no interior, como a que inauguramos em Quixadá, e vamos seguir ampliando. E hoje, através de uma importante iniciativa da secretaria do Meio Ambiente (Sema) vamos poder contratar de forma temporária brigadistas florestais para combater os incêndios, junto com o Corpo de Bombeiros, em regiões com maior incidência de queimadas ”, completou Camilo Santana, durante a assinatura da lei.

Segundo o projeto de lei, aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia 12 de agosto, os órgãos estaduais que compõem o Comitê do Programa de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Previna) poderão efetuar contratação de profissionais para exercer a função de brigadista florestal, fato celebrado pelo secretário do Meio Ambiente.

Segundo Artur Bruno, um edital para a contratação dos brigadistas temporários será publicado em breve. Os novos integrantes devem integrar as áreas de maior necessidade dentro do Corpo de Bombeiros e irão passar por treinamento específico da corporação.

“Além do combate aos incêndios, os brigadistas temporários irão trabalhar com ações de educação ambiental e apoio com as demais Forças de Segurança do Estado, acompanhando ações dos bombeiros e do BPMA, sempre de acordo com a Sema. Graças a esta gestão temos os equipamentos mais atualizados, a nível de mundo, e com esse acréscimo aumentaremos o efetivo de combate ao fogo em 30%”, completou Sandro Caron.





Tags