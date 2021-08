Empresas no Ceará terão que informar dados de funcionários que prestarem serviços em residências ou sedes

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) oferta quatro oficinas durante o mês de agosto. As atividades acontecem de 25 a 31 deste mês, sendo duas delas virtuais e duas presenciais. As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line. O link para inscrições estará disponível no site e redes sociais da Bece.

Com três manhãs de encontros presenciais, a oficina “Histórias que curam: como trabalhar com as narrativas em tempos de adversidades”, com a bibliotecária Laiana Sousa, ofertará 30 vagas e as inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto. Com o objetivo de formar mediadores de leitura por meio do estímulo à sensibilidade, criatividade e criticidade, os encontros inauguram o Espaço Multiuso da Biblioteca nos dias 25, 26 e 27 de agosto, das 8h às 12h.

Já na tarde de sábado, 28, a BECE realiza a oficina/aula aberta “O ensino de Literatura na Educação Remota”, com Lúcio Flávio Gondim. O evento será virtual, com transmissão pelo canal da Biblioteca no Youtube, das 14h às 17h. Voltada para o público interessado em educação formal e informal, este encontro busca promover o diálogo entre arte, pedagogia e Tecnologias da Informação e Comunicação, em busca de estratégias para transformar o ofício do ensino da literatura. A aula disponibilizará declaração de participação após avaliação da atividade.

Na terça-feira, 31, Talles Azigon ministra a oficina presencial “Poesia Cearense Contemporânea”, das 9h às 12h, no Espaço Multiuso da Biblioteca. No encontro, os interessados participam de uma exploração na produção da literatura cearense contemporânea, com foco na poesia, passando por cenas diversas dos saraus, da poesia LGBTQIA+, das pequenas editoras e da autopublicação, da internet. As vagas são limitadas a 30 pessoas.

A oficina “A Mediação da Leitura como instrumento de formação do leitor na comunidade”, com Tino Freitas, acontece nos dias 30 e 31 deste mês, encerrando a programação. Essa oficina apresenta a experiência do projeto Roedores de Livros que, desde 2006, promove ações de incentivo à leitura para crianças no entorno de Brasília.

Premiado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil como o melhor Projeto de Incentivo à Leitura entre Crianças e Jovens do Brasil em 2011, com centralidade na mediação da leitura, o Roedores de Livros apresenta uma metodologia com características passíveis de serem replicadas. As aulas acontecem das 17h30min às 20h30min no formato on-line por meio do Google Meet. Serão ofertadas 30 vagas, com inscrições de 24 a 29 de agosto.

Serviço

“Histórias que curam: como trabalhar com as narrativas em tempos de adversidades”, com Laiana Sousa

Quando: 25, 26 e 27 de agosto, das 8h às 12h

Local: Biblioteca Pública (presencial) – Espaço Multiuso

Biblioteca Pública (presencial) – Espaço Multiuso Ficha de inscrição

“O ensino de Literatura na Educação Remota”, com Lúcio Flávio Gondim

Quando: 28 de agosto, das 14h às 17h

Local: canal da Bece no Youtube



“Poesia Cearense Contemporânea”, com Talles Azigon

Quando: 31 de agosto, das 9h às 12h

Local: Biblioteca Pública (presencial) – Espaço Multiuso

Biblioteca Pública (presencial) – Espaço Multiuso Ficha de inscrição

“A Mediação da Leitura como instrumento de formação do leitor na comunidade”, com Tino Freitas

Quando: 30 e 31 de agosto, das 17h30 às 20h30

Onde: Google Meet

Google Meet Ficha de inscrição



