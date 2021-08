Hapvida inaugura clínica de R$ 2 milhões na Aldeota, em Fortaleza

Está no ar a nova campanha do Sistema Hapvida. Intitulado "Confie na Inteligência", o material está sendo veiculado na TV aberta, rádios e mídias digitais de todo o Brasil e permanecerá no ar durante o segundo semestre de 2021. No filme "Cuidado de Mãe", uma mãe pede para o filho não esquecer o casaco ao sair de casa para uma consulta, e afirma que ninguém cuida tão bem da sua saúde quanto o Hapvida. "A presença de uma mãe no filme, com toda a sua sabedoria e cuidado, personifica bem nossa proposta e a inteligência faz com que possamos viver cada momento com a certeza de que tudo está bem. Somos uma empresa que investe e acredita na tecnologia e inovação para transformar vidas, somados sempre ao toque humano. Confie na inteligência", ressalta a diretora de Comunicação e Marketing do Sistema Hapvida, Simone Varella.

No quadro Layout desta sexta-feira, 20, vamos conversar com a diretora da Cuali Pesquisa e Sistemas e da Salas de Espelho Fortaleza, Regina Timbó. Na pauta a relevância da pesquisa de mercado, principalmente, neste período de retomada na quase pós-pandemia. O programa O POVO Economia tem início às 14h20min, na rádio O POVO CBN, com as jornalistas Neila Fontenele e Letícia Lopes. Até já.

Estão abertas as inscrições para o "III Arte Pra quê te quero? - Formação para o Mercado Criativo". A proposta é discutir o universo artístico cearense e brasileiro com foco na Formação para o Mercado Criativo, nos dias 23 e 26 de agosto, on-line com transmissão ao vivo pelo canal "Esticando a Baladeira" no YouTube, com tradução simultânea em Libras para as mesas redondas. Inscrições gratuitas (bit.ly/3artequero) e os participantes inscritos que assistirem à programação receberão certificado de participação. Estão previstos, também, minicursos sobre ferramentas para atuação no mercado criativo: edição de podcast, cotação de preço para design, produção de cinema, processo criativo, uso de quadrinhos na publicidade e marketing digital para pequenos negócios.

A plataforma digital de moradia QuintoAndar opera em mais de 42 cidades do País e anuncia o início das atividades em Fortaleza, onde pretende chegar a mais de 30 bairros. Segundo a empresa, entre as vantagens para o proprietário do imóvel está o recebimento do valor do aluguel em dia, independente do pagamento pelo inquilino, e a cobertura de até R$ 50 mil em reparos não realizados no imóvel ao fim do contrato e realização de fotos e anúncios de forma gratuita. Já para os inquilinos, a não exigência de fiador e o processo mais ágil e menos burocrático são listados como principais benefícios. Aldeota, Centro, Fátima, Meireles e Parquelândia são alguns dos bairros cobertos pela plataforma: quintoandar.com.br

SG Propag, ibyte, Óticas Visão e Betânia Lácteos estão entre os apoiadores do Instituto Bom Vizinho (IBV), braço social do Supermercado Pinheiro. Criada em abril de 2019, a iniciativa oferece aulas de música, de cultivo de hortaliças, de informática, reforço escolar, entre outras. Os atendimentos são voltados aos filhos dos funcionários e moradores do bairro Paupina, onde está localizada a sede do IBV. Para conhecer: instagram.com/institutobomvizinho





