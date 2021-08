Banco do Brasil: saiba como vai funcionar o boleto por WhatsApp

O Banco do Brasil lançou na última semana um sistema de cobrança bancária por WhatsApp. Na prática, os clientes pessoa jurídica (PJ) agora podem emitir, consultar e alterar boletos bancários pelo chat. A novidade, pioneira no Brasil, tem por objetivo beneficiar principalmente pequenos empreendedores. O POVO fez um passo a passo de como acessar a ferramenta.

Para emitir um boleto pelo aplicativo de mensagens, o cliente deve acessar o WhatsApp do BB e iniciar uma conversa com o especialista PJ, o assistente virtual do banco no aplicativo, digitando “#PJ”. Em seguida, basta escrever “Preciso registrar um boleto” para aparecerem instruções na tela de conversas.

O aplicativo pedirá as informações do pagante (CPF, nome, endereço, complemento) e os detalhes de pagamento (valor, vencimento). O boleto é gerado assim que as informações forem confirmadas, com o cliente podendo encaminhá-lo ao destinatário.

O sistema também possibilita ao cliente realizar consultas pelo site. Para isso, o usuário deve digitar “Preciso consultar um boleto". Para alterar o documento, o comando é “Preciso alterar um boleto”. Nos dois casos, será gerado um PDF para compartilhamento.

Outros serviços disponíveis pelo chat

Desde 2020, o Banco do Brasil oferece o serviço de um assistente especializado em pessoa jurídica no WhatsApp. Veja outros serviços que os usuários podem resolver pelo chat:

- Atendimentos sobre crédito

- Capital de giro

- Desconto de títulos

- Desconto de cheques

- Folha de pagamentos

- Conta corrente

- Cartão de crédito

- Suporte técnico.

- Consultas de saldo, de extrato e de limite do cartão.





