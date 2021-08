Braço financeiro do Rappi lança seguros e terá conta digital em 2022

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) mudou as regras para a operação de seguros do grupo automóvel a partir de 1º de setembro. Promete simplificar e flexibilizar o seguro auto, aumentando a inclusão e o acesso. Na lista de mudanças, existe a possibilidade de o seguro ser contratado sem a identificação exata do veículo. Desse modo, vai atrair motoristas de aplicativos e condutores que já adotam o compartilhamento de automóveis, bem como quem utiliza carros por assinatura ou alugados.

Outra: será permitido vender coberturas de casco abrangendo, de forma isolada ou combinada, diferentes riscos a que esteja sujeito o veículo segurado. E mais: será possível a contratação de coberturas de responsabilidade civil facultativa, assistência e acidentes pessoais de passageiros vinculadas ao condutor, seja quem for o proprietário do veículo. É uma revolução no mercado.

O seguro auto é uma das principais modalidades do País, responsável pela arrecadação de R$ 17,43 bilhões em prêmios no primeiro semestre do ano. O valor é 6,8% acima do registrado no mesmo período de 2020. Todavia, dados do Denatran e da Susep indicam que apenas 16% da frota de veículos no Brasil tinha cobertura de seguros em 2019. Chega a pouco mais de 33% se considerados apenas veículos com até 10 anos de fabricação.

VOO MÍOPE

ITA terá mais voos para Fortaleza

A controversa Itapemirim Transportes Aéreos terá novas frequências a partir de amanhã. Começou há pouco mais de um mês e está em 13 aeroportos, incluindo Fortaleza sede de uma base da companhia. Amanhã, começa Natal-Fortaleza e Rio de Janeiro (Galeão)-Fortaleza. Em tempo: uma semana atrás, o Sindicato dos Aeronautas já se reuniu para tratar de atrasos de benefícios e salários na empresa.

Foto: DIVULGAÇÃO Painel da Nasdaq em Nova York celebrou o relatório da Arco

NASDAQ

Arco lança primeiro relatório ESG

A Arco Educação apresentou o primeiro Relatório ESG. Um dado: em 2020, 34% da equipe teve alguma promoção. Quanto ao gênero, as mulheres ocupam 51% dos cargos de liderança, 46% das vagas de liderança sênior e três vagas de conselheiras. Uma consultoria especializada no tema fará um diagnóstico e dará suporte a recrutamento, seleção e retenção. Hoje, a Arco tem 1,3 milhão de alunos e mais de 5 mil escolas privadas em todo o País. “Já somos por natureza uma empresa de impacto. Então passamos a medir nosso impacto na educação e aprendizagem dos alunos nos nossos colaboradores e na sociedade através das ações do instituto Arco”, disse à Coluna Ari Neto, CEO e fundador. Em tempo: a diretora do instituto Arco é a cearense Juliana Gregory Cavalcante. Formada em engenharia de computação pelo ITA e com MBA no MIT com foco em empreendedorismo, investimento de impacto e educação. Iniciou a carreira em consultoria estratégica e trabalha há 8 anos com projetos em educação com passagem pela Fundação Lemann, Nova Escola e Omidyar Network.

PESQUISA

Fortaleza é capital com cinema mais barato

Fortaleza é a capital com menor preço de ingresso de cinema: R$18,24 em média. O Cuponation, plataforma de descontos online, realizou um levantamento. Porto Velho é a capital com o tíquete mais caro do Brasil, cobrando em média R$36,63 pela unidade. Isso dá (sugestivos) 6,66% do salário mínimo (R$1.100/IBGE), caso a pessoa vá duas vezes no mês. Brasília (DF) ocupa a 4º posição (R$35,08). São Paulo aparece em 13º lugar (R$28,75) e o Rio de Janeiro em 18º, com R$27,34 por pessoa.

Foto: FOTO: Alexandre Virgilio Renan Ciccone, diretor de marketing da Heineken

CERVEJA

Heineken lança Tiger com produção no Ceará

A Heineken começa a distribuir estes dias a marca Tiger no mercado do Nordeste. A marca é nova no Brasil, mas nasceu nos anos 1930 em Singapura. Está em 50 países. No País, produz em duas fábricas, Itu (SP) e Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O posicionamento é claro, como a garrafa: mira no mercado maisnstream puro malte, onde já está outra marca da holandesa, a Amstel. Eles não temem a canibalização.

À Coluna, o diretor de marketing da Heineken Renan Ciccone (foto) disse que a estratégia é aproveitar o momento de expansão das marcas puro malte - uma fronteira aberta pela Heineken há 11 anos - e posicionar a nova opção no mercado. Começa com garrafa de 600 ml e lata. A Tiger olha para os jovens. A distribuição, nos mesmos pontos de venda das demais marcas da empresa - ainda terá as mãos da Coca-Cola, no Ceará a Solar.

Foto: O POVO MADALENA, CE, BRASIL, 11-06-2015: Abelhas (apicultura) no sertão de Madalena. Seca no sertão cearense - Madalena. (Foto: Rodrigo Carvalho/O POVO)

MEL

Sabor colorido

Paraná e Rio Grande do Sul disputam a liderança na produção de mel, enquanto o Piauí é o terceiro, com cerca de cinco mil toneladas/ano. O Ceará produz pouco mais da metade (2.677) e está entre os oito maiores.



