Com alta expressiva de movimento, Etna avisa que sairá do Ceará apenas no fim de setembro

A informação do encerramento das atividades da empresa em Fortaleza levou muitos consumidores ao local nesta quinta-feira, 19. A empresa informa que as promoções vão até o fim do próximo mês

O anúncio de que a Etna encerrará suas atividades na loja física localizada em Fortaleza, na rua Vilebaldo Aguiar nº 133, levou muitas pessoas a comparecerem nesta quinta-feira, 19, ao local, em busca dos descontos de até 40%. Mas, a empresa alerta que os consumidores podem aproveitar as promoções, com calma, até o fim do próximo mês, pois o fechamento se dará em setembro.

Segundo comunicado à imprensa, devido a pandemia do novo Coronavírus, a unidade teve seu número de visitantes reduzido e, mesmo após reabertura do comércio pelas autoridades, o fluxo não voltou aos patamares esperados pela empresa.



“Em paralelo a isso, grande parte dos clientes de Fortaleza optaram em comprar pelo e-commerce da loja, o que favoreceu a decisão da empresa", destaca o texto.

Sobre o assunto Ceará critica Ford por se negar a vender a marca Troller

Panasonic repete a Sony e encerra produção de aparelhos de TV no País

Interessados na fábrica Troller no Ceará querem negociar unidade mesmo sem a marca da Ford

Descontos



Para encerrar as atividades, a Etna Fortaleza está com algumas promoções: O Bota Fora Etna de móveis, com 30% de desconto em todos os móveis e o Bota Fora Etna de produtos para casa, com desconto progressivo em toda a linha, que podem chegar até 40%, conforme a quantidade de produtos comprados (exceto eletro).

A rede afirmou ainda que “segue à disposição de Fortaleza pelo site www.etna.com.br e do WhatsApp, entregando produtos para todo o Brasil”.



Sobre a Etna

Fundada em 2004, a Etna atua no segmento de móveis, decoração, cama, banho, iluminação e utilidades domésticas. A marca possui mais de 20 mil produtos no portfólio e oito lojas no País - (Salvador (BA), Recife (PE), Campinas (SP), Berrini (SP), Sorocaba (SP), Marginal Tietê (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) - , além do e-commerce.



Tags