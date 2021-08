O POVO lista abaixo calendário atualizado e completo da 4ª parcela com as datas de pagamento e saque do benefício e o cronograma da quinta parcela

A Caixa Econômica Federal entra na penúltima etapa de liberação do direito ao saque da quarta parcela do auxílio emergencial nesta terça-feira, 17 de agosto. A partir de hoje, trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em novembro poderão retirar em espécie o valor depositado nas contas digitais criadas para recebimento do benefício.

O POVO lista tabela com todas as datas de saque da 4ª parcela e ainda o calendário dos próximos pagamentos, com tabela de data de pagamento e saque da próxima parcela e 5ª rodada de pagamento, paga ainda em agosto.

Com relação aos beneficiários do Bolsa Família que receberam o auxílio emergencial, estes já foram beneficiados com o direito ao saque no mesmo dia de depósito do auxílio. A Caixa encerrou o ciclo de pagamento desta rodada no dia 30 de julho.

O POVO lista abaixo calendário atualizado e completo da 4ª parcela com as datas de pagamento e saque do benefício e o cronograma da quinta parcela.

Com a antecipação do calendário da quarta parcela do auxílio emergencial de 2021, o público geral recebeu depósito do benefício cerca de uma semana antes do previsto inicialmente. O processo de liberação do direito ao saque começará onze dias antes do previsto.



O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, garantiu que os beneficiários receberão por meio de mensagens via WhatsApp informações detalhes sobre pagamento e saque das próximas parcelas do benefício. O pagamento das novas parcelas criadas, seguirá o mesmo principio de pagamento escalonado de acordo com a data de nascimento para público geral e levando em consideração o último dígito do NIS para beneficiários do Bolsa Família.

Quarta parcela do auxílio emergencial 2021: novo calendário de saques - público geral



Nascidos em janeiro: 02 de agosto



02 de agosto Nascidos em fevereiro: 03 de agosto



03 de agosto Nascidos em março: 04 de agosto



04 de agosto Nascidos em abril: 05 de agosto



05 de agosto Nascidos em maio: 09 de agosto



09 de agosto Nascidos em junho: 10 de agosto



10 de agosto Nascidos em julho: 11 de agosto



11 de agosto Nascidos em agosto: 12 de agosto



12 de agosto Nascidos em setembro: 13 de agosto



13 de agosto Nascidos em outubro: 16 de agosto



16 de agosto Nascidos em novembro: 17 de agosto



17 de agosto Nascidos em dezembro: 18 de agosto



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de agosto

18 de agosto NIS com final 2: 19 de agosto



19 de agosto NIS com final 3: 20 de agosto



20 de agosto NIS com final 4: 23 de agosto



23 de agosto NIS com final 5: 24 de agosto



24 de agosto NIS com final 6: 25 de agosto



25 de agosto NIS com final 7: 26 de agosto



26 de agosto NIS com final 8: 27 de agosto



27 de agosto NIS com final 9: 30 de agosto



30 de agosto NIS com final 0: 31 de agosto



Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de pagamento (depósito em conta) para público geral

Nascidos em janeiro - 20 de agosto

- 20 de agosto Nascidos em fevereiro - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em março - 21 de agosto

- 21 de agosto Nascidos em abril - 22 de agosto

- 22 de agosto Nascidos em maio - 24 de agosto

- 24 de agosto Nascidos em junho - 25 de agosto

- 25 de agosto Nascidos em julho - 26 de agosto

- 26 de agosto Nascidos em agosto - 27 de agosto

- 27 de agosto Nascidos em setembro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em outubro - 28 de agosto

- 28 de agosto Nascidos em novembro - 29 de agosto

- 29 de agosto Nascidos em dezembro - 31 de agosto

Quinta parcela do auxílio emergencial 2021: calendário de saque para público geral

Nascidos em janeiro - 1º de setembro

- 1º de setembro Nascidos em fevereiro - 2 de setembro

- 2 de setembro Nascidos em março - 3 de setembro

- 3 de setembro Nascidos em abril - 6 de setembro

- 6 de setembro Nascidos em maio - 9 de setembro

- 9 de setembro Nascidos em junho - 10 de setembro

- 10 de setembro Nascidos em julho - 13 de setembro

- 13 de setembro Nascidos em agosto - 14 de setembro

- 14 de setembro Nascidos em setembro - 15 de setembro

- 15 de setembro Nascidos em outubro - 16 de setembro

- 16 de setembro Nascidos em novembro - 17 de setembro

- 17 de setembro Nascidos em dezembro - 20 de setembro

Como funcionará a divulgação do calendário da 5ª, 6ª e 7ª parcela do auxílio emergencial pelo WhatsApp?

>> Uma conta oficial e verificada da Caixa passará a enviar as informações sobre o auxílio emergencial, especialmente sobre o cronograma das próximas parcelas do benefício. Ao todo, 500 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com os envios.

>> Receberão os avisos os clientes do auxílio emergencial com celular cadastrado no aplicativo Caixa Tem. O usuário poderá habilitar ou desabilitar o recebimento dos avisos.



>> Não é necessário fazer uma nova solicitação ou cadastro para receber os avisos no celular, basta checar se o número de contato informado no perfil do aplicativo Caixa Tem está atualizado.



>> O assunto das mensagens automáticas incluem: informações sobre o calendário de crédito na conta poupança digital, o calendário de pagamento ou de saque em dinheiro e demais avisos e comunicados.

>> Mensagens serão gratuitas, garantindo que mesmo aqueles que não tenham acesso a internet, seja rede móvel ou banda larga, possam receber os informes.



>> Os comunicados serão enviados a partir de um único número da Caixa de forma automática, ou seja, sem a possibilidade de conversação, sendo utilizado apenas para o envio dos avisos.



>> A Caixa ressalta que o perfil jamais solicitará qualquer dado ou informação adicional dos beneficiários, utilizando o canal apenas para enviar os informes oficiais, orientando inclusive aos beneficiários, que não respondam a mensagem recebida.



