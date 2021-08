AliExpress abre seus serviÃ§os para lojistas brasileiros

O AliExpress, serviço de vendas internacionais do grupo Alibaba, abriu seu marketplace para todos os vendedores brasileiros. Agora, lojistas nacionais poderão se beneficiar, sem nenhum custo mensal, do tráfego e dos milhões de usuários que o AliExpress acumula no Brasil há 11 anos. Inicialmente, só serão autorizadas as entradas de vendedores que possuam um cadastro CNPJ. O ingresso de lojistas na plataforma é sujeito à aprovação da empresa e tendo o cadastro liberado, o vendedor pode registrar produtos em sua loja e iniciar as vendas online imediatamente.



"A missão do Alibaba é tornar mais simples e fácil o jeito de fazer negócios em qualquer parte do mundo. Agora, poderemos não apenas atender os consumidores brasileiros, mas também colaborar com nossa tecnologia para o crescimento de pequenos e médios negócios no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento e a digitalização da economia brasileira", afirma, em nota, Yaman, porta-voz do AliExpress.



Benefícios para lojistas e consumidores

Ao abrir sua plataforma para os lojistas brasileiros, o AliExpress decidiu oferecer, no Brasil, comissões mais baixas e mais competitivas que a média do mercado nacional. Lojistas pagarão valores entre 5% e 8% (os percentuais variam conforme a categoria dos produtos vendidos) de seu faturamento à plataforma, que irá assegurar, além de sua tecnologia e base de usuários, um serviço integrado de logística. A empresa também assegurará aos lojistas brasileiros em sua plataforma um fluxo de repasses financeiros mais rápido e a possibilidade de realizarem saques, sem custos, diariamente.

Vendedores que abrirem sua loja no AliExpress poderão se beneficiar, ainda, de ferramentas de marketing inovadoras criadas pelo grupo Alibaba para melhorar a conversão e performance de suas vendas. Canais como a Universidade AliExpress, por exemplo, já oferecem, em português, cursos técnicos de marketing digital e um serviço de suporte via call center disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tirar dúvidas dos novos vendedores que ingressam na plataforma.

O serviço de entregas da empresa, permitirá frete gratuito para todo o território nacional nas vendas de lojistas brasileiros para consumidores localizados no Brasil. O frete não terá custo sempre que o valor da compra for de pelo menos R$ 50 e caso o produto enviado não tenha peso excessivo.

Sobre o assunto Sam’s Club disponibiliza serviço de compra online para Fortaleza



Serviço

Um evento virtual, totalmente em português, ocorrerá no dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã e permitirá que vendedores brasileiros conversem diretamente com executivos e técnicos do AliExpress no Brasil e no exterior. Chamada de "Sellers Conference", a atividade é aberta a qualquer pessoa que considere explorar mais este canal de venda para seus produtos e serviços. As inscrições para a "Sellers Conference" devem ser feitas no endereço sell.AliExpress.com.

Tags