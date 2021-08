Servidor pÃºblico aposentado: nascidos em setembro devem fazer prova de vida atÃ© 31 deste mÃªs

Repórter no OPOVO

Saiba como se regularizar| A prova de vida dos servidores públicos federais aposentados e dos pensionistas e anistiados políticos civis do Poder Executivo Federal voltou a ser exigida a partir do dia 1º de julho deste ano. O calendário total encerra em setembro.

Servidores públicos federais aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Poder Executivo Federal, cujo mês de nascimento é setembro, têm até o dia 31 deste mês para fazer a atualização da prova de vida, referente ao ano de 2020. A medida que ficou suspensa desde março de 2020, como medida de proteção contra o contágio pela Covid-19, voltou a ser exigida a partir do dia 1º de julho deste ano. O calendário completo de prova de vida, referente ao ano de 2020 e ao período de janeiro a junho de 2021, encerra em 30 de setembro de 2021. Quem não se regularizar, corre o risco de perder o benefício.

A prova de vida é um procedimento previsto em lei para evitar fraudes e pagamentos indevidos e deve ser feita uma vez por ano, no mês do aniversário. O Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, órgão central de gestão de pessoas da Administração Pública federal, elaborou um calendário para orientar os beneficiários a atualizar a situação da prova de vida e garantir a continuidade dos pagamentos.

Confira calendário prova de vida serviço público federal:



Mês de nascimento Quando realizar Ano de referência



Janeiro a julho - 01/07 a 30/09/2021 2020 e 2021

Agosto - 01/07 a 31/07/2021 2020

01/08 a 30/09/2021 2020 e 2021

Setembro - 01/07 a 31/08/2021 2020

01/09 a 30/09/2021 2020 e 2021

Outubro e Dezembro - 01/07 a 30/09/2021 2020

A partir do 1º dia do 2021

mês de aniversário

Saiba como fazer:

Para provar que está vivo, o beneficiário pode, por exemplo, utilizar uma das seguintes opções:

- Comparecer presencialmente, munido de documento de identificação com foto, a qualquer agência do banco onde recebe o pagamento.

- Realizar a Prova de Vida Digital, por meio de aplicativo no celular. Para isso, o beneficiário precisa ter a biometria (identificação digital) cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran); e ter instalado em seu celular os aplicativos SouGov.br e MeuGov.br.

O procedimento será iniciado pelo SouGov.br e, em seguida, deverá ser realizada a validação facial no aplicativo MeuGov.br. Todas as etapas serão indicadas na tela do celular. Depois, o beneficiário deverá acompanhar a situação da comprovação de vida pelo aplicativo SouGov.br.

Independente do canal em que foi realizada a comprovação de vida, o beneficiário pode acompanhar a situação no SouGov.br, tanto pelo aplicativo como pelo computador. Em qualquer desses canais é possível obter o comprovante e receber notificações para lembrar o prazo da realização da Prova de Vida.

Para saber mais sobre a Prova de Vida dos aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis do Poder Executivo Federal, o cidadão deve acessar o Portal do Servidor.

