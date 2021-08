IEL oferece capacitação gratuita para estagiários

O estágio é considerada uma das principais portas de entrada dos jovens no mercado de trabalho. Para incentivar aqueles que estão em busca de um estágio ou para quem já está estagiando, mas quer aperfeiçoar a qualificação, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) realiza de 18 a 20 de agosto a Jornada IEL Estagiário de Sucesso. O evento gratuito, inclui palestras, talk shows e cursos de curta duração, é destinado a estudantes de nível médio, técnico e superior. A programação foi pensada para marcar o Dia do Estagiário, comemorado em todo o País em 18 de agosto.

Além de palestras, a Jornada IEL terá oficinas, talk show e sorteio de brindes e de cursos de curta duração. O evento será presencial, respeitando os limites dos decretos governamentais e os protocolos sanitários, com transmissão ao vivo pelo Youtube do IEL Ceará (@ielceara). As inscrições devem ser feitas no site do IEL

De acordo com a superintendente do IEL Ceará, Dana Nunes, a ideia é motivar os estudantes com histórias inspiradoras, orientar os jovens a conquistar a tão sonhada vaga de estágio e apresentar tendências e demandas das empresas. Atualmente, o IEL Ceará faz a conexão entre 444 instituições de ensino com 159 empresas.

"O estágio é uma etapa fundamental para os jovens em início de carreira. Ele possibilita o conhecimento da realidade do mundo do trabalho e permite a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante o ensino superior ou profissional. O IEL não poderia deixar de dar a sua contribuição nesse momento tão importante que é o Dia do Estagiário e por isso pensamos em uma programação de qualidade, com profissionais de mercado, que irá favorecer o desenvolvimento desses jovens e atualizá-los com as reais necessidades das empresas", explica.



Confira a programação:

Dia 18/8

16h - Boas Vindas

Talk Show com Estagiários - apresentado por Nara Oliveira

16h30 - Dana Nunes - Superintendente do IEL Ceará

17h - Patrick Callou - CEO da Oficineira Engenharia

Ex-estagiário da empresa Armtec Brasil - 3º lugar do Prêmio IEL de Estágio Nacional - 2011

Apresentação iLodi

Sorteio de brindes e cursos EAD.



Dia 19/8

9h - Workshop Linkedin

Ministrado por: Fernanda Palhano

Coordenadora de RH na UniAteneu, headhunter, jobhunter, gente e gestão, business partner, especialista em inclusão de diversidades

10h - Palestra: Mundo Vuca, Mundo Bani e Mundo Caos, você está preparado para eles?

Palestrante: Alina Sales

Psicóloga clínica e organizacional

Coordenadora de Trilhas e Carreiras do IEL Ceará e orientadora profissional e de carreira

14h – Oficina: Integração da Gamificação no mundo dos negócios

Ministrada por: Fábio Braga

Head do Hub de Inovação do IEL Ceará

Analista de Inovação e Tecnologia

Mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - PROFNIT IFCE



Dia 20/8

9h – Oficina: Gestão de Projetos

Ministrada por: Rodrigo Oliveira

Especialista de Inteligência Competitiva

Inovação e Pesquisa – IEL Ceará

Diretor de Educação e Certificação da PMI Ceará Chapter

10h – Palestra: Hard e Soft Skills

Palestrante: Flávia Ibiapina

Psicóloga, Empreendedora. Atua como consultora em desenvolvimento humano com mais de 6 anos de experiência em implantação de RH, desenvolvimento de equipes, coaching de liderança, mentoria de carreira.

14h – Uma carreira de sucesso partindo do Estágio – Bate-papo com Demétrio Macêdo

Coordenador do Núcleo de Projetos Especiais do Sistema FIEC

Administrador e Especialista em Estratégia e Gestão Empresarial, ambos pela UECE.

16h - Happy hour e sorteio de brindes





