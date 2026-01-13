Hoje, 13 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 13 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Fabilio Rocha/Divulgação

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 13 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026 (13/10/2025), 2 cidades celebram feriados municipais. No Ceará, é aniversário de emancipação política de Tejuçuoca. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 13 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Tejucuoca (Ceará)

Adustina (Bahia) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.