Hoje, 12 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 12 de janeiro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS / O POVO

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 12 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta segunda-feira, 12 de janeiro de 2026 (12/10/2025), 3 cidades celebram feriados municipais. No Ceará, não há folga nesta data. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 12 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban): Almenara (Minas Gerais)

Gameleira (Pernambuco)

Iporanga (São Paulo) Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.