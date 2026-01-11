Hoje, 11 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 11 de janeiro não é feriado no Ceará, mas pode ser ponto facultativo em algumas de cidades ao redor do Brasil, saiba quais / Crédito: Reprodução/Adobe Stock

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o mês tem folga para alguns municípios brasileiros . Nesta terça-feira, 13 de janeiro de 2026 (13/10/2025), entretanto, não é feriado em nenhuma região do Brasil. Confira as próximas datas comemorativas abaixo.

Leia mais 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário Sobre o assunto 2026 terá 10 feriados nacionais prolongados; confira o calendário Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não será comemorado nenhum feriado no dia 11 de janeiro de 2026. Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.