Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 10 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 10 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

10 de janeiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 10 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Neste sábado, 10 de janeiro de 2026 (09/10/2025), 13 cidades celebram feriados municipais. No Ceará, o municipio de Jaguaribara celebra o dia de seu padroeiro, São Gonçalo do Amarante. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 10 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Buritirama (Bahia)
  • Caem (Bahia)
  • Serra Dourada (Bahia)
  • Jaguaribara (Ceará)
  • Passagem Franca (Maranhão)
  • Francisco Sa (Minas Gerais)
  • Matutina (Minas Gerais)
  • Sao Goncalo do Para (Minas Gerais)
  • Sao Goncalo do Sapucai (Minas Gerais)
  • Virgolandia (Minas Gerais)
  • Itapissuma (Pernambuco)
  • Sao Goncalo (Rio de Janeiro)
  • Alianca do Tocantins (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2026

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
  • 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
  • 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes 
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
  • 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
  • 11 de novembro (segunda-feira): Finados 
  • 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar