Hoje, 6 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 6 de janeiro, é feriado? Veja onde e quem folga6 de janeiro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de janeiro contar com um feriado nacional, a Confraternização Universal, o dia 6 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026 (06/10/2025), 61 cidades celebram feriados municipais. No Ceará, o município de Graça comemora a Festa dos Reis. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 6 de janeiro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Marechal Deodoro (Alagoas)
- São José da Laje (Alagoas)
- Angical (Bahia)
- Cipo (Bahia)
- Esplanada (Bahia)
- Fatima (Bahia)
- Rio Real (Bahia)
- Graca (Ceará)
- Alegre (Espírito Santo)
- Gouvelandia (Goiás)
- Itapuranga (Goiás)
- Paraibano (Maranhão)
- Arceburgo (Minas Gerais)
- Campo Florido (Minas Gerais)
- Chapada Gaucha (Minas Gerais)
- Engenheiro Navarro (Minas Gerais)
- Itamogi (Minas Gerais)
- Lassance (Minas Gerais)
- Monte Santo de Minas (Minas Gerais)
- Porteirinha (Minas Gerais)
- Santa Maria do Salto (Minas Gerais)
- Sao Bento Abade (Minas Gerais)
- Sao Pedro da Uniao (Minas Gerais)
- Vargem Bonita (Minas Gerais)
- Bodoquena (Mato Grosso do Sul)
- Dom Aquino (Mato Grosso)
- Alenquer (Pará)
- Bananeiras (Paraíba)
- Caicara (Paraíba)
- Itapororoca (Paraíba)
- Queimadas (Paraíba)
- Tacima (Paraíba)
- Brejao (Pernambuco)
- Carpina (Pernambuco)
- Catende (Pernambuco)
- Cupira (Pernambuco)
- Macaparana (Pernambuco)
- Pedra (Pernambuco)
- Sao Bento do Una (Pernambuco)
- Sao Joaquim do Monte (Pernambuco)
- Sao Jose do Egito (Pernambuco)
- Angra dos Reis (Rio de Janeiro)
- Canguaretama (Rio Grande do Norte)
- Martins (Rio Grande do Norte)
- Natal (Rio Grande do Norte)
- Sao Jose do Campestre (Rio Grande do Norte)
- Criciuma (Santa Catarina)
- Aquidaba (Sergipe)
- Itabaianinha (Sergipe)
- Japaratuba (Sergipe)
- Cassia dos Coqueiros (São Paulo)
- Dolcinopolis (São Paulo)
- Florinea (São Paulo)
- Gastao Vidigal (São Paulo)
- Iguape (São Paulo)
- Mococa (São Paulo)
- Morro Agudo (São Paulo)
- Nhandeara (São Paulo)
- Nova Alianca (São Paulo)
- Pacaembu (São Paulo)
- Santo Antonio da Alegria (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2026
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 16 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval
- 17 de fevereiro (terça-feira): Carnaval
- 3 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira): Corpus Christi
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil
- 11 de novembro (segunda-feira): Finados
- 15 de novembro (domingo): Proclamação da República
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.