Metas para 2026? Veja seis dicas de como cumpri-las

Ideias para começar bem 2026 não faltam: emagrecer, beber menos, meditar mais e assim por diante. Mas espere um momento! As resoluções do ano passado e do retrasado (e dos anos anteriores a eles) não são curiosamente semelhantes às novas? Exatamente. Elas são, aliás, provavelmente iguais. Não é de se admirar! O entusiasmo com que iniciamos cada novo ano é semelhante aos fogos de artifício no réveillon: após um grande estrondo e luzes fortes, tudo vira pó. Nossa preguiça interior toma as rédeas e tudo se repete, ano após ano. Mas isso não precisa ser assim. Basta manter algumas coisas em mente para fazer de 2026 um ano realmente bom.

1. Uma coisa de cada vez "O maior erro que se pode cometer é prometer muitas coisas ao mesmo tempo", diz o psicólogo esportivo e trabalhista Mario Schuster. Quem deseja não apenas parar de fumar, mas também cortar os doces da dieta e finalmente começar a correr, com certeza ficará sobrecarregado. "Para quebrar velhos hábitos, precisamos de força de vontade", explica Schuster. Isso, porém, não é algo que costumamos ter em abundância. Perseguir vários objetivos ao mesmo tempo também obriga nossa força de vontade a trabalhar em diversos frontes – levando a um rápido esgotamento. No final, acabamos não chegando a lugar algum. "Não há nada de errado em mudar vários hábitos", afirma o psicólogo. "O importante é que seja uma coisa de cada vez."

2. Tem que ser divertido Devemos, portanto, escolher uma resolução na qual possamos nos concentrar totalmente. Mas qual delas? Afinal, elas são todas razoáveis e sensatas. A resposta parece simples: "Tem que ser divertido. Precisamos de uma abordagem positiva à mudança que queremos fazer", afirma Schuster. "Tenho que parar de fumar" e "Quero parar de fumar" podem diferir apenas marginalmente em termos linguísticos. De uma perspectiva psicológica, contudo, ter ou querer fazer algo é crucial para o sucesso de um projeto a longo prazo.

"A regularidade é mais importante do que a duração e a intensidade", explica o psicólogo esportivo Schuster. Afinal, trata-se de estabelecer o esporte como um novo hábito. Quem não se sobrecarrega logo no início, tem mais chances de se divertir (vide ponto 2) e, com isso, concretizar suas boas intenções. 4. Proclame a resolução em voz alta Digamos então que a resolução foi escolhida e tomou forma. "Agora pode ser útil compartilhá-la com algumas pessoas", diz o psicólogo, acrescentando que isso fortalece o compromisso.