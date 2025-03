Áurea Martins celebra benzedeiras de sua infância: 'Sempre fui rezada'

A força das rezas de Vovó Francelina protegeu Áurea Martins e também foi referência para um de seus principais trabalhos, o álbum Senhora das Folhas, considerado uma obra antológica por especialistas e indicado ao Grammy Latino. Perto de 85 anos de idade e com mais de 50 de carreira, a cantora celebra rezadeiras e benzedeiras em suas faixas e conta a relação pessoal do tema com sua história em entrevista à Agência Brasil. A força das rezas de Vovó Francelina protegeu Áurea Martins e também foi referência para um de seus principais trabalhos, o álbum Senhora das Folhas, considerado uma obra antológica por especialistas e indicado ao Grammy Latino. Perto de 85 anos de idade e com mais de 50 de carreira, a cantora celebra rezadeiras e benzedeiras em suas faixas e conta a relação pessoal do tema com sua história em entrevista à

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu sempre fui rezada por uma rezadeira que tinha 102 anos. Ela não chegou a ser escrava, mas os pais foram. Vovó Francelina, em Campo Grande [bairro da zona oeste do Rio]. Eu sou de lá, né?”, disse, lembrando que ainda tinham uma tia e uma outra senhora, que morava perto da sua casa. “Eu lembro até hoje da reza da Vó Francelina. A gente chamava de Vó. Ela tinha 102 anos, era vizinha. Pegava as ervas...[fez o gesto de rezadeiras] Eu acho que dá uma proteção enorme. Eu já fui assaltada com revólver na cara, mas acho que estou em uma redoma. Não acontece nada”, completou.

Desta sexta-feira (28) até domingo (30), vai apresentar o show Senhora das Folhas, no Teatro da CAIXA Cultural Brasília, no setor bancário na asa sul. “Do mesmo jeito que tem sido, com muita gente. Agrada ao público”, disse, sobre a recepção que espera da plateia para este show, na cidade onde já fez outras apresentações. Uma das mais marcantes foi logo depois de vencer, em 1969, no concurso do programa A Grande Chance, apresentado por Flávio Cavalcanti, na emissora carioca TV Tupi; Outra foi um show com João Bosco, quando cantou bossa-nova e jazz. Houve ainda um outro, com o cantor Emílio Santiago.

O nome do espetáculo, que tem roteiro, direção artística e de produção de Renata Grecco, é o mesmo do álbum lançado em 2022. Apesar de recente, é considerado pela cantora como atemporal. Aém da celebração às rezadeiras e benzedeiras, há espaço para coco de roda, ritmo afrobrasileiro característico da região nordeste; canto indígena; sambas e canções de artistas contemporâneos, como Projota, Flaira Ferro e Arlindo Cruz. Áurea gosta de todas as músicas, mas não deixa de demonstrar as letras que a tocam mais.

“Todas elas, porque falam fundo em mim, mas Me Curar de Mim e A Rezadeira...[bate no peito mostrando emoção] Olha, eu gosto do disco todo. Senhora Santana [um bendito de origem medieval], Santo Antônio de Categeró [louvação que faz na música Prece do Ó]", continuou elencando as mais sensíveis. Ainda pensando em proteção, fala com felicidade que nasceu no dia de Santo Antônio, 13 de junho. “Vou festejar o meu aniversário lá no Teatro Rival. Quem estiver lá eu chamo para o palco”, adiantou, recordando que já teve um ícone da bossa nova entre os presentes.” Eu sempre faço aniversário no Rival. Johnny Alves estava lá. Ele gritou ‘vou aí também’. Ele subiu e tocou”.

Álbum Em princípio, a produtora Renata Grecco chegou a pensar em fazer o projeto com várias cantoras convidadas, mas desistiu ao ouvir Áurea cantando. "Não deu outra, né? Foi a pessoa perfeita para o lugar certo”, contou à Agência Brasil, Lui Coimbra, multi-instrumentista, cantor e diretor musical do espetáculo. O envolvimento com as músicas que canta em toda a sua trajetória é completo. “Eu sou muito de pensar no texto e o que ele quer dizer. Mergulho fundo no texto. Não sei explicar, sei que viajo. Às vezes, estou sem voz para cantar, mas, na hora, flui, porque eu faço muita coisa com a voz”, disse Áurea, revelando ainda que sente de imediato o retorno do público.