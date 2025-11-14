Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 14 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira. O dia 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) é de folga em 57 cidades no Brasil. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Santanópolis (Bahia)



Alexânia (Goiás)



Aparecida de Goiânia (Goiás)



Aporé (Goiás)



Barro Alto (Goiás)



Cabeceiras (Goiás)



Carmo do Rio Verde (Goiás)



Damianópolis (Goiás)

Damolândia (Goiás)



Divinópolis de Goiás (Goiás)



Flores de Goiás (Goiás)



Goianápolis (Goiás)



Hidrolina (Goiás)



Iaciara (Goiás)



Itaguaru (Goiás)



Itajá (Goiás)



Itapirapuã (Goiás)



Joviânia (Goiás)



Jussara (Goiás)



Mambaí (Goiás)



Maurilândia (Goiás)



Mossâmedes (Goiás)



Nova Veneza (Goiás)



Panamá (Goiás)



Portelândia (Goiás)



Santa Rosa de Goiás (Goiás)



São Miguel do Araguaia (Goiás)



São Simão (Goiás)



Serranópolis (Goiás)



Turvânia Varjão (Goiás)



Bandeirantes (Paraná)



Campina Grande do Sul(Paraná)



Capanema(Paraná)



Cascavel (Paraná)



Contenda (Paraná)



Florestópolis (Paraná)



Francisco Beltrão (Paraná)



Guaíra (Paraná)



Guaraniaçu (Paraná)



Marialva (Paraná)



Nova Olímpia (Paraná)



Realeza (Paraná)



Salgado Filho (Paraná)



Santa Amélia (Paraná)



Santo Antônio do Sudoeste (Paraná)



Tijucas do Sul (Paraná)



Salvador do Sul (Rio Grande do Sul)



São Martinho (Santa Catarina)



Lorena (São Paulo)



Santana de Parnaíba (São Paulo)



Serra Azul (São Paulo)



Almas (Tocantins)



Araguaçu (Tocantins)



Araguaína (Tocantins)



Brejinho de Nazaré(Tocantins)



Gurupi (Tocantins)



Xambioá (Tocantins)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.