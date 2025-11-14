Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 14 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga14 de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além contar com três feriados nacionais (o dia de Finados, o dia da Proclamação da República e o dia da Consciência Negra), novembro traz folga para alguns brasileiros nesta sexta-feira.
O dia 14 de novembro de 2025 (14/11/2025) é de folga em 57 cidades no Brasil. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 14 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Santanópolis (Bahia)
- Alexânia (Goiás)
- Aparecida de Goiânia (Goiás)
- Aporé (Goiás)
- Barro Alto (Goiás)
- Cabeceiras (Goiás)
- Carmo do Rio Verde (Goiás)
- Damianópolis (Goiás)
- Damolândia (Goiás)
- Divinópolis de Goiás (Goiás)
- Flores de Goiás (Goiás)
- Goianápolis (Goiás)
- Hidrolina (Goiás)
- Iaciara (Goiás)
- Itaguaru (Goiás)
- Itajá (Goiás)
- Itapirapuã (Goiás)
- Joviânia (Goiás)
- Jussara (Goiás)
- Mambaí (Goiás)
- Maurilândia (Goiás)
- Mossâmedes (Goiás)
- Nova Veneza (Goiás)
- Panamá (Goiás)
- Portelândia (Goiás)
- Santa Rosa de Goiás (Goiás)
- São Miguel do Araguaia (Goiás)
- São Simão (Goiás)
- Serranópolis (Goiás)
- Turvânia Varjão (Goiás)
- Bandeirantes (Paraná)
- Campina Grande do Sul(Paraná)
- Capanema(Paraná)
- Cascavel (Paraná)
- Contenda (Paraná)
- Florestópolis (Paraná)
- Francisco Beltrão (Paraná)
- Guaíra (Paraná)
- Guaraniaçu (Paraná)
- Marialva (Paraná)
- Nova Olímpia (Paraná)
- Realeza (Paraná)
- Salgado Filho (Paraná)
- Santa Amélia (Paraná)
- Santo Antônio do Sudoeste (Paraná)
- Tijucas do Sul (Paraná)
- Salvador do Sul (Rio Grande do Sul)
- São Martinho (Santa Catarina)
- Lorena (São Paulo)
- Santana de Parnaíba (São Paulo)
- Serra Azul (São Paulo)
- Almas (Tocantins)
- Araguaçu (Tocantins)
- Araguaína (Tocantins)
- Brejinho de Nazaré(Tocantins)
- Gurupi (Tocantins)
- Xambioá (Tocantins)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.