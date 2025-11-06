Hoje, 6 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 6 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga6 de novembro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 6 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Nesta quinta-feira, 6 de novembro de 2025 (06/11/2025), 8 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há um feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 6 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Caculé (Bahia)
- Poço de Caldas (Minas Gerais)
- Altamira (Pará)
- Belém (Pará)
- Antonina (Paraná)
- Arroio do Tigre (Rio Grande do Sul)
- Antônio Carlos (Santa Catarina)
- Governador Celso Ramos (Santa Catarina)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.