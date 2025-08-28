Setembro de 2025: veja calendário de feriados e datas comemorativas

Desfiles cívico-militar fazem parte das comemorações da Independência do Brasil comemorada no dia 7 de setembro / Crédito: AURÉLIO ALVES

O nono mês do ano é sempre lembrado por ter um dos feriados mais importantes, o dia da Independência do Brasil, comemorado com desfiles em diversas regiões do País. Além dele, há feriados celebrados ao longo de setembro no estado do Ceará. A seguir, conheça quando há feriado em setembro de 2025 e o calendário de folgas até o fim de 2025.

Feriados nacionais em setembro Estabelecido pela lei n.º 662 de abril de 1949, a Independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro, sendo considerada feriado em todo o país. No entanto, a data cairá em um domingo neste ano, fazendo com que a maioria dos trabalhadores não ganhe um dia a mais de descanso. O feriado celebra o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito às margens do Rio Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo. A data é comemorada com desfiles escolares e manifestações políticas.