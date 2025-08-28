Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setembro de 2025: veja calendário de feriados e datas comemorativas

Mês tem um feriado federal e conta com diversos feriados municipais no Ceará; veja quais são e as próximas folgas até o fim do ano
O nono mês do ano é sempre lembrado por ter um dos feriados mais importantes, o dia da Independência do Brasil, comemorado com desfiles em diversas regiões do País. Além dele, há feriados celebrados ao longo de setembro no estado do Ceará.

A seguir, conheça quando há feriado em setembro de 2025 e o calendário de folgas até o fim de 2025.

Feriados nacionais em setembro

Estabelecido pela lei n.º 662 de abril de 1949, a Independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro, sendo considerada feriado em todo o país.

No entanto, a data cairá em um domingo neste ano, fazendo com que a maioria dos trabalhadores não ganhe um dia a mais de descanso.

O feriado celebra o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito às margens do Rio Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo. A data é comemorada com desfiles escolares e manifestações políticas.

Feriados municipais em setembro

Conforme a legislação brasileira, cada cidade pode instituir até quatro feriados municipais por ano. Veja a seguir, municípios do Ceará com feriados municipais confirmados para setembro:

  • 01/09 - Campo Sales, Crato
  • 02/09 - Pacoti
  • 03/09 - Senador Pompeu
  • 04/09 - Potengi
  • 06/09 - Morrinhos, Palmácia
  • 08/09 - Capistrano, Cariús, Carnaubal, Frecheirinha, Maranguape, Tabuleiro do Norte, Umirim
  • 11/09 - Jaguaruana
  • 14/09 - Guaiúba
  • 15/09 - Aiuaba, Aracoiaba, Assaré, Coreaú, Juazeiro do Norte, Parambu, Senador Pompeu
  • 16/09 - Cariré
  • 20/09 - Mulungu
  • 21/09 - Fortim, Umirim
  • 22/09 - Icapuí, Pacujá
  • 24/09 - Coreaú, Itapipoca
  • 25/09 - Jaguaribara, Reriutaba
  • 26/09 - Pereiro
  • 28/09 - Acopiara
  • 29/09 - Camocim

Calendário de feriados em Fortaleza até o fim de 2025

Confira o calendário completo de feriados restantes na capital cearense neste ano:

Feriados de outubro em 2025

  • 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – Feriado nacional
  • 28 de outubro (terça-feira): Dia do Servidor Público – Ponto facultativo

Feriados de novembro em 2025

  • 2 de novembro (domingo): Dia de Finados – Feriado nacional
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República – Feriado nacional
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra – Feriado nacional

Feriados de dezembro em 2025

  • 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal – Ponto facultativo após as 14h
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal – Feriado nacional
  • 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo – Ponto facultativo após as 14h

