Setembro de 2025: veja calendário de feriados e datas comemorativas

Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativasMês tem um feriado federal e conta com diversos feriados municipais no Ceará; veja quais são e as próximas folgas até o fim do ano
O nono mês do ano é sempre lembrado por ter um dos feriados mais importantes, o dia da Independência do Brasil, comemorado com desfiles em diversas regiões do País. Além dele, há feriados celebrados ao longo de setembro no estado do Ceará.
A seguir, conheça quando há feriado em setembro de 2025 e o calendário de folgas até o fim de 2025.
Feriados nacionais em setembro
Estabelecido pela lei n.º 662 de abril de 1949, a Independência do Brasil é comemorada no dia 7 de setembro, sendo considerada feriado em todo o país.
No entanto, a data cairá em um domingo neste ano, fazendo com que a maioria dos trabalhadores não ganhe um dia a mais de descanso.
O feriado celebra o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil com um grito às margens do Rio Ipiranga, localizado na cidade de São Paulo. A data é comemorada com desfiles escolares e manifestações políticas.
Feriados municipais em setembro
Conforme a legislação brasileira, cada cidade pode instituir até quatro feriados municipais por ano. Veja a seguir, municípios do Ceará com feriados municipais confirmados para setembro:
- 01/09 - Campo Sales, Crato
- 02/09 - Pacoti
- 03/09 - Senador Pompeu
- 04/09 - Potengi
- 06/09 - Morrinhos, Palmácia
- 08/09 - Capistrano, Cariús, Carnaubal, Frecheirinha, Maranguape, Tabuleiro do Norte, Umirim
- 11/09 - Jaguaruana
- 14/09 - Guaiúba
- 15/09 - Aiuaba, Aracoiaba, Assaré, Coreaú, Juazeiro do Norte, Parambu, Senador Pompeu
- 16/09 - Cariré
- 20/09 - Mulungu
- 21/09 - Fortim, Umirim
- 22/09 - Icapuí, Pacujá
- 24/09 - Coreaú, Itapipoca
- 25/09 - Jaguaribara, Reriutaba
- 26/09 - Pereiro
- 28/09 - Acopiara
- 29/09 - Camocim
Calendário de feriados em Fortaleza até o fim de 2025
Confira o calendário completo de feriados restantes na capital cearense neste ano:
Feriados de outubro em 2025
- 12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida – Feriado nacional
- 28 de outubro (terça-feira): Dia do Servidor Público – Ponto facultativo
Feriados de novembro em 2025
- 2 de novembro (domingo): Dia de Finados – Feriado nacional
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República – Feriado nacional
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra – Feriado nacional
Feriados de dezembro em 2025
- 24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal – Ponto facultativo após as 14h
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal – Feriado nacional
- 31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano-Novo – Ponto facultativo após as 14h