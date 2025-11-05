Hoje, 5 de novembro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 5 de novembro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Heusi Action/Sertões

Além de novembro contar com três feriados nacionais, sendo eles: o dia de Finados, a Proclamação da República e o dia da Consciência Negra, o dia 5 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quarta-feira, 5 de novembro de 2025 (05/11/2025), 21 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há um feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 5 de novembro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Ibipeba (Bahia)



Tremedal (Bahia)



Araripe (Ceará)



Hidrolândia (Goiás)



Ivolândia (Goiás)



Abaeté (Minas Gerais)



Carmo do Rio Claro (Minas Gerais)



Catas Altas (Minas Gerais)



Manhuaçu (Minas Gerais)



Santa Margarida (Minas Gerais)



São Francisco (Minas Gerais)



Roncador (Paraná)



Santa Isabel do Ivaí (Paraná)



Cambuci (Rio de Janeiro)



Porto Real (Rio de Janeiro)



Barros Cassal (Rio Grande do Sul)



Sertão (Rio Grande do Sul)

Espírito Santo do Turvo (São Paulo)



Itapetininga (São Paulo)



Pilar do Sul (São Paulo)



Rosana (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.