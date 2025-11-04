Cães azuis em Chernobyl: o que aconteceu?

A pelagem azul dos cães encontrados em Chernobyl gerou especulações sobre possíveis mutações genéticas ligadas à radiação / Crédito: Clean Futures Fund via DW

Três cães com pelagem azul brilhante foram vistos vagando perto da chamada Zona de Exclusão de Chernobyl, na Ucrânia, local do desastre nuclear de 1986. Os animais foram descobertos em 6 de outubro pelo programa Dogs of Chernobyl, administrado pela organização sem fins lucrativos Clean Futures Fund, que há anos captura, esteriliza e liberta cães que ficaram abandonados após o acidente.

No entanto, especialistas descartam essa possibilidade. "Não estamos afirmando, de forma alguma, que isso esteja relacionado à radiação de Chernobyl", diz Betz. Segundo a veterinária, os cães provavelmente rolaram em uma substância viscosa que grudou em seus pelos. "Suspeitamos que essa substância tenha vindo de um banheiro químico antigo que estava no mesmo local que os cães", explica. ONG nega ter tingido os animais A organização também teve que esclarecer rumores que a acusavam de tingir os animais para chamar a atenção.

Durante a campanha de esterilização, os veterinários usam, na cabeça dos animais, um marcador temporário – que desbota em dois ou três dias – nas cores verde, vermelha, azul ou roxa, para identificar aqueles que já foram atendidos. "A cor é aplicada apenas no topo da cabeça e é completamente diferente dos cães que encontramos, que estavam cobertos de azul da cabeça aos pés", explica Betz. Em sua conta no Instagram, o Clean Futures Fund reiterou sua rejeição a essas acusações. "Para aqueles que comentam que estamos falsificando essas fotos ou que estamos borrifando ou tingindo esses cães de propósito, ou que os capturamos deliberadamente para tingi-los a fim de ganhar dinheiro ou espalhar informações falsas, não sei o que dizer, exceto que não temos tempo para fazer tal tipo de coisas, nem precisamos."

"Estamos tentando há dias encontrá-los novamente para recapturá-los com o único propósito de esterilizá-los e possivelmente limpar qualquer coisa em que possam ter se envolvido", acrescenta. Embora Betz reconheça no e-mail que ainda não conseguiram confirmar suas suspeitas sobre a causa da cor dos cães, o especialista acredita que a substância não representa perigo.