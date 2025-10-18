Windscale: o pouco conhecido acidente nuclear na Inglaterra que foi o pior desastre atômico da Europa até Chernobyl

Os detalhes completos do acidente só foram conhecidos 30 anos depois, e a persistência de um ganhador do Prêmio Nobel de Física garantiu que o desastre não fosse maior

O incêndio que atingiu a usina nuclear de Windscale (hoje conhecida como Sellafield), no noroeste da Inglaterra, em 10 de outubro de 1957, continua sendo o pior acidente nuclear já ocorrido no Reino Unido, um desastre cujo impacto o governo da época tentou minimizar.

Com Chernobyl, Fukushima e Three Mile Island, trata-se de um dos piores desastres nucleares da história, embora você talvez nunca tenha ouvido falar dele.

Em 10 de outubro de 1957, um incêndio descontrolado devastou, durante três dias, um dos reatores da usina nuclear de Windscale, construída no auge da corrida armamentista nuclear.

Apesar disso, o incêndio de Windscale foi classificado como nível 5 (em uma escala de 1 a 7) na Escala Internacional de Eventos Nucleares, determinada pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Mas o número e as consequências desse acidente poderiam ter sido muito maiores, e o norte da Inglaterra poderia ter se tornado um deserto nuclear se não fosse pela "loucura" de um ganhador do Prêmio Nobel.

Durante anos, no entanto, acreditou-se que o vazamento radioativo poderia ter sido responsável por 240 casos de câncer, algo que estudos subsequentes agora questionam.

O processo foi surpreendentemente rápido. Do início da construção em 1947 até o Reino Unido conseguir realizar seu primeiro teste nuclear, conhecido como "Operação Furacão", em 3 de outubro de 1952, na Austrália, usando plutônio da Windscale, apenas cinco anos se passaram.

A Windscale foi projetada para fabricar plutônio para armas e consistia em dois reatores, também conhecidos como "pilhas" ou torres.

A construção havia sido planejada dez anos antes, durante a Guerra Fria e em consonância com a política do governo britânico de fabricar armas atômicas de forma independente no Reino Unido na década de 1940.

A comissão concluiu que o acidente foi causado pelo superaquecimento dos elementos combustíveis de urânio, cujo revestimento posteriormente falhou, expondo o urânio e permitindo sua oxidação.

Os eventos que levaram ao acidente ocorreram dois dias antes, em 8 de outubro, durante uma liberação rotineira de energia armazenada no moderador de grafite, resultante da operação normal do Reator 1, de acordo com o relatório preparado na época pela Comissão de Inquérito nomeada pela Autoridade Britânica de Energia Atômica.

Essa velocidade teve suas consequências, alertam os especialistas, e a mais grave delas foi o acidente de 1957.

As chamas atingiram 1.300 °C, então os trabalhadores tiveram que lutar arduamente para evitar que toda a instalação explodisse.

A quantidade exata de radioatividade liberada durante o acidente é desconhecida.

As temperaturas nos canais afetados continuaram a subir, causando a combustão do grafite.

Trabalhadores em trajes de proteção contra radiação chegaram a usar tubos de andaimes para tentar empurrar as barras de combustível em chamas para fora do reator de grafite e para dentro da piscina de resfriamento.

Mas isso se mostrou impossível, e os tubos emergiram incandescentes e até pingando metal derretido.

Devido aos altos níveis de radiação, eles só conseguiram permanecer no reator por algumas horas e tiveram que sair para encontrar mais voluntários, chegando a recrutar pessoas em um cinema próximo.

A água não conseguiu extinguir as chamas, e o fogo só foi extinto quando os trabalhadores desligaram o ar da sala do reator.

O incêndio durou três dias, durante os quais quantidades significativas de material radioativo, principalmente iodo-131, foram liberadas, espalhando-se pelo Reino Unido e pela Europa.

No entanto, estima-se que o nível de material radioativo que escapou foi um milésimo do que no caso de Chernobyl, a usina nuclear ucraniana cujo reator explodiu em 26 de abril de 1986, no pior acidente nuclear da história.

Os reatores de Windscale foram desligados e selados até o final da década de 1980, quando a descontaminação do local começou.

As consequências

Durante décadas, estimou-se que o vazamento radioativo havia causado cerca de 240 casos de câncer, incluindo câncer de tireoide, leucemia e outros.

No entanto, estudos mais recentes, como o publicado pela Universidade de Newcastle em 2017, questionam isso.

De acordo com suas conclusões, o incêndio no reator nuclear de Windscale liberou iodo-131, o que aumentou o risco de câncer de tireoide no noroeste da Inglaterra, especialmente entre as crianças expostas.

No entanto, o estudo, que analisou a incidência de câncer de tireoide nas regiões de Cumbria e Lancashire, mais próximas ao acidente, não encontrou evidências consistentes de que a exposição ao iodo-131 tenha causado um aumento significativo nos casos de câncer nessas áreas.

Getty Images Após o incêndio, os reatores foram selados até o final da década de 1980

As autoridades realizaram um amplo monitoramento ambiental após o incidente, e estimativas foram feitas a partir de medições de iodo radioativo depositado no solo e em filtros de ar no Reino Unido e na Europa continental.

Como medida de precaução, todo o leite produzido em um raio de 800 km² foi destruído por um mês, e sua distribuição foi proibida ao longo de uma faixa costeira em Cumbria devido à presença de iodo-131, o principal risco radiológico.

Embora não houvesse limites estabelecidos para a quantidade de iodo-131 no leite na época, um limite de 0,1 µCi/L foi estabelecido para proteger as crianças, particularmente contra danos à tireoide.

A decisão de proibir o leite, com base nesses cálculos, foi "corajosa e sábia", pois evitou uma dose coletiva maior entre a população local, de acordo com o físico britânico Richard Wakeford em um artigo de 2007 no Journal of Radiological Protection.

"O acidente dificilmente pode ser considerado trivial: é classificado como um acidente de nível 5 na Escala Internacional de Eventos Nucleares (INES, na sigla em inglês) e poderia ter sido muito pior", segundo Wakeford.

O incêndio de Windscale teve profundas repercussões políticas, e a Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido nunca mais seria a mesma, de acordo com o professor da Universidade de Manchester.

O governo britânico abriu um inquérito sobre o ocorrido em Windscale, presidido pelo matemático William Penney.

O Comitê Penney apresentou seu relatório ao governo em 26 de outubro, logo após o acidente.

O primeiro-ministro da época, Harold Macmillan, cujo governo estava imerso em delicadas negociações para restaurar a cooperação com os Estados Unidos em armas nucleares, decidiu, no entanto, que apenas um resumo do Relatório Penney seria publicado.

O relatório completo só foi tornado público 30 anos depois.

O acidente foi esquecido por muitos, até mesmo no Reino Unido, embora um novo videogame inspirado no desastre de Windscale, Atomfall, tenha reavivado o interesse por este episódio sombrio da história nuclear britânica.

A 'loucura' de vencedor do Prêmio Nobel

Certamente, as consequências poderiam ter sido muito mais graves se não fosse a persistência do físico nuclear britânico John Cockcroft, que havia recebido o Prêmio Nobel de Física alguns anos antes, em 1951, com Ernest Walton, por conseguirem pela primeira vez a desintegração de um núcleo atômico.

Getty Images A visão de Cockcroft ajudou a salvar muitas vidas

Cockcroft, então diretor do Atomic Energy Research Establishment, um think tank do governo britânico, insistiu na instalação de filtros nas chaminés da Windscale, ressaltando que seriam a única proteção contra vazamentos radioativos em caso de incêndio.

Os construtores da usina acreditavam que era uma medida exagerada e um desperdício de tempo e dinheiro, mas, por insistência do famoso físico, acabaram adicionando-os de última hora.

"Ele percebeu que, se ocorresse um incêndio, o que era provável, não haveria como impedir que a poeira radioativa escapasse para a atmosfera", disse seu filho, Christopher Cockcroft, em uma entrevista à BBC em 2014, quando foi anunciado que as torres da usina nuclear seriam desmontadas.

Como a construção já estava bem adiantada, os filtros foram colocados de última hora no topo das chaminés de 110 metros de altura, em vez de na base, dando à usina seu perfil característico.

Os engenheiros acharam que o ganhador do Prêmio Nobel estava se intrometendo, segundo Wakeford, e começaram a chamar as torres de "Cockcroft Follies", ou as loucuras de Cockcroft.

No entanto, como argumentou Terence Price, um dos físicos que trabalharam com Cockcroft, "a palavra loucura não parecia apropriada após o acidente".

"Eles não achavam que haveria problemas e, mesmo depois que os filtros foram instalados, acho que ninguém pensou seriamente que haveria um incêndio, mas é claro que houve", disse Wakeford.

Os filtros foram fundamentais para evitar um desastre maior.

"A poeira radioativa escapou, mas os filtros capturaram cerca de 95% dela", disse Christopher Cockcroft à BBC.

"Se os filtros não estivessem instalados, acredito que uma parte considerável do Distrito dos Lagos e da Cúmbria estaria proibida, pelo menos para uso agrícola e talvez para pessoas."