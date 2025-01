Dia 31 de dezembro é feriado? O que diz a lei e quais os direitos do trabalhador nesse dia

Getty Images

O recesso de fim de ano é um período aguardado por muitos trabalhadores, especialmente por aqueles que buscam uma pausa para descansar e passar mais tempo com a família. No entanto, nem todos os empregados têm direito a dias de descanso durante esse período.

A concessão de folga geralmente é definida por acordo com a empresa ou o chefe, levando em consideração as necessidades do setor e a política interna da organização.