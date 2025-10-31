Vídeo: Cachorro usa folha de árvore para "comprar" comida em loja na Colômbia

O cachorro conhecido como Chester chegou a uma loja e uma folha de árvore na boca, esperando que fosse trocada por uma recompensa / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um cachorrinho esperto chamou a atenção nas redes sociais ao tentar “pagar uma compra” com uma folha de árvore. Chester, como é chamado pela vizinhança, surpreendeu o proprietário de uma lojinha ao chegar ao local com o “pagamento” na boca. O momento foi gravado pelo dono do estabelecimento, que publicou o material nas redes sociais. A cena logo alcançou milhares de usuários na internet e despertou diversas reações à situação inusitada, ocorrida na Colômbia.

Conhecido pelos moradores locais por ser amigável e dócil, Chester aparece no vídeo entrando no estabelecimento comercial abanando o rabo e com uma folha de árvore na boca, como se estivesse à espera de receber algo em troca. Em outros registros, o cão chega a colocar a folha em cima de um balcão e fica aguardando receber comida em troca. Confira: Vídeo mostra cachorro tentando comprar alimento com folha de árvore em loja na Colômbia: O caso chegou a repercutir também na imprensa local, a exemplo do jornal El Tiempo, que chegou a noticiar que Chester tentou "pagar" outros produtos em lojas da região. Os vídeos de Chester repercutiram internacionalmente na última semana de outubro deste ano, mas casos semelhantes já haviam viralizado antes.

O “dinheiro verde” de Chester chamou atenção na web O gesto do cãozinho surpreendeu e sensibilizou milhares de pessoas nas redes sociais. São vários os comentários que pedem para que o dono lhe dê algum alimento em troca pelo “dinheiro verde”, como o dono da loja chama a folha de Chester. “Tão lindo e inocente, ele pensa que isso é dinheiro. Deus te abençoe por compreender o que ele quer”, comentou uma usuária no Instagram. Já outra afirmou que o homem deveria vender para Chester o que ele queria. “Olha que coisa linda. Ele pensou que para alguma coisa as folhas deveriam servir”, disse outra pessoa sobre a situação inusitada. Grande parte dos comentários destacava a fofura do momento e a curiosidade de como o cachorro parecia compreender a dinâmica de troca e recompensa.