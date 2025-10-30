Hoje, 30 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 30 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FERNANDA BARROS

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 30 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025 (30/10/2025), 15 cidades possuem folgas na data. No Ceará não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 30 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Arapiraca (Alagoas)



Castro Alves (Bahia)



Remanso (Bahia)



Buerarema (Bahia)



Crixás (Goiás)



Paranaiguara (Goiás)



Cabo Verde (Minas Gerais)



Ponte Nova (Minas Gerais)



São João do Manhuaçu (Minas Gerais)



Baião (Pará)



Goianésia do Pará (Pará)



Joaquim Pires (Piauí)



Araucária (Paraná)



Ivaí (Paraná)



Dom Pedrito (Rio Grande do Sul)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.