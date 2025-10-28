Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

28 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 28 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025 (28/10/2025), 73 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há dois feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 28 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Capelas (Alagoas)
  • Ouro Branco (Alagoas)
  • Boca do Acre (Amazonas)
  • Lábrea (Amazonas)
  • São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)
  • Maragogipe (Bahia)
  • Rafael Jambeiro (Bahia)
  • Tapiramutá (Bahia)
  • Wanderley (Bahia)
  • Cocos (Bahia)
  • Palhano (Ceará)
  • Quixeré (Ceará)
  • Planaltina (Goiás)
  • São Simão (Goiás)
  • Miranda do Norte (Maranhão)
  • Água Boa (Minas Gerais)
  • Antônio Dias (Minas Gerais)
  • Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
  • Cipotânea (Minas Gerais)
  • Coluna (Minas Gerais)
  • Córrego Danta (Minas Gerais)
  • Grupiara (Minas Gerais)
  • Jenipapo de Minas (Minas Gerais)
  • Laranjal (Minas Gerais)
  • Luisburgo (Minas Gerais)
  • Mário Campos (Minas Gerais)
  • Orizânia (Minas Gerais)
  • Padre Paraíso (Minas Gerais)
  • Palmópolis (Minas Gerais)
  • Santo Antônio do Jacinto (Minas Gerais)
  • São Francisco de Sales (Minas Gerais)
  • São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)
  • Senador Amaral (Minas Gerais)
  • Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)
  • Simonésia (Minas Gerais)
  • Uruanas de Minas (Minas Gerais)
  • Mirassol D’Oeste (Mato Grosso)
  • Vera (Mato Grosso)
  • Alagoinha (Pernambuco)
  • Capoeiras (Pernambuco)
  • Catende (Pernambuco)
  • Jaicós (Piauí)
  • Miguel Alves (Piauí)
  • Simões (Piauí)
  • Simplício Mendes (Piauí)
  • Almirante Tamandaré (Paraná)
  • Corbélia (Paraná)
  • Cruzeiro do Sul (Paraná)
  • Grandes Rios (Paraná)
  • Quinta do Sol (Paraná)
  • Sulina (Paraná)
  • Terra Boa (Paraná)
  • Castanheiras (Rondônia)
  • Cristal do Sul (Rio Grande do Sul)
  • São José das Missões (Rio Grande do Sul)
  • Tavares (Rio Grande do Sul)
  • Boa Vista do Incra (Rio Grande do Sul)
  • Vicente Dutra (Rio Grande do Sul)
  • Formosa do Sul (Santa Catarina)
  • Itaiópolis (Santa Catarina)
  • Japoata (Sergipe)
  • Monte Alegre de Sergipe (Sergipe)
  • Echaporã (São Paulo)
  • Icém (São Paulo)
  • Itapevi (São Paulo)
  • Mirassolândia (São Paulo)
  • Novo Horizonte (São Paulo)
  • Paranapuã (São Paulo)
  • Sandovalina (São Paulo)
  • São Simão (São Paulo)
  • Silveiras (São Paulo)
  • Tarabai (São Paulo)
  • Ubatuba (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

