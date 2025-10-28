Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 28 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga28 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 28 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025 (28/10/2025), 73 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há dois feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 28 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Capelas (Alagoas)
- Ouro Branco (Alagoas)
- Boca do Acre (Amazonas)
- Lábrea (Amazonas)
- São Gabriel da Cachoeira (Amazonas)
- Maragogipe (Bahia)
- Rafael Jambeiro (Bahia)
- Tapiramutá (Bahia)
- Wanderley (Bahia)
- Cocos (Bahia)
- Palhano (Ceará)
- Quixeré (Ceará)
- Planaltina (Goiás)
- São Simão (Goiás)
- Miranda do Norte (Maranhão)
- Água Boa (Minas Gerais)
- Antônio Dias (Minas Gerais)
- Bom Jesus do Galho (Minas Gerais)
- Cipotânea (Minas Gerais)
- Coluna (Minas Gerais)
- Córrego Danta (Minas Gerais)
- Grupiara (Minas Gerais)
- Jenipapo de Minas (Minas Gerais)
- Laranjal (Minas Gerais)
- Luisburgo (Minas Gerais)
- Mário Campos (Minas Gerais)
- Orizânia (Minas Gerais)
- Padre Paraíso (Minas Gerais)
- Palmópolis (Minas Gerais)
- Santo Antônio do Jacinto (Minas Gerais)
- São Francisco de Sales (Minas Gerais)
- São Gonçalo do Rio Preto (Minas Gerais)
- Senador Amaral (Minas Gerais)
- Senador Modestino Gonçalves (Minas Gerais)
- Simonésia (Minas Gerais)
- Uruanas de Minas (Minas Gerais)
- Mirassol D’Oeste (Mato Grosso)
- Vera (Mato Grosso)
- Alagoinha (Pernambuco)
- Capoeiras (Pernambuco)
- Catende (Pernambuco)
- Jaicós (Piauí)
- Miguel Alves (Piauí)
- Simões (Piauí)
- Simplício Mendes (Piauí)
- Almirante Tamandaré (Paraná)
- Corbélia (Paraná)
- Cruzeiro do Sul (Paraná)
- Grandes Rios (Paraná)
- Quinta do Sol (Paraná)
- Sulina (Paraná)
- Terra Boa (Paraná)
- Castanheiras (Rondônia)
- Cristal do Sul (Rio Grande do Sul)
- São José das Missões (Rio Grande do Sul)
- Tavares (Rio Grande do Sul)
- Boa Vista do Incra (Rio Grande do Sul)
- Vicente Dutra (Rio Grande do Sul)
- Formosa do Sul (Santa Catarina)
- Itaiópolis (Santa Catarina)
- Japoata (Sergipe)
- Monte Alegre de Sergipe (Sergipe)
- Echaporã (São Paulo)
- Icém (São Paulo)
- Itapevi (São Paulo)
- Mirassolândia (São Paulo)
- Novo Horizonte (São Paulo)
- Paranapuã (São Paulo)
- Sandovalina (São Paulo)
- São Simão (São Paulo)
- Silveiras (São Paulo)
- Tarabai (São Paulo)
- Ubatuba (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.