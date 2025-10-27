Hoje, 27 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 27 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: Fabilio Rocha/Divulgação

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 27 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2025 (27/10/2025), 24 cidades possuem folgas na data. No Ceará, há dois feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 27 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Nova Canaã (Bahia)



Ubaitaba (Bahia)



Xique-Xique (Bahia)



Iguatu (Ceará)



Quixadá (Ceará)



Santa Bárbara de Goiás (Goiás)



São João Batista (Maranhão)



Datas (Minas Gerais)



Divino (Minas Gerais)



Planura (Minas Gerais)



Virgem da Lapa (Minas Gerais)



Nova Alvorada do Sul (Mato Grosso do Sul)



Cerro Azul (Paraná)



Tibagi (Paraná)



Afonso Bezerra (Rio Grande do Norte)



Macaíba (Rio Grande do Norte)



Santana dos Matos (Rio Grande do Norte)



Ribeirópolis (Sergipe)



Holambra (São Paulo)



Ilha Comprida (São Paulo)



Macedônia (São Paulo)



Mairinque (São Paulo)



Marapoama (São Paulo)



Santa Maria da Serra (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.