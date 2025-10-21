Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia do Podcast: saiba quando é e cinco programas para ouvir

Celebrado no dia 21 de outubro, o Dia do Podcast marca a popularização do formato que acumula milhões de ouvintes nas plataformas digitais. Confira recomendações
Um formato cada vez mais popular entre os brasileiros, o podcast tem sido visto como herdeiro digital da rádio, ainda que sejam bem diferentes. No dia 21 de outubro, o Brasil reconhece a data como Dia do Podcast em homenagem ao primeiro programa do tipo publicado em solo nacional.

Em 2004, foi ao ar o primeiro episódio do Digital Minds, feito por Danilo Medeiros. O primeiro episódio foi lançado no dia 20, mas foi registrado no feed RSS apenas no dia 21.

O podcast surgiu após Danilo saber do surgimento de podcasts no exterior, ainda em 2004, e por uma relação de infância com a rádio.

A seguir, conheça 5 programas para ouvir no Dia do Podcast:

NerdCast

Considerado o primeiro podcast focado em cultura nerd do Brasil, o NerdCast foi criado em 2006 pela dupla que comanda o site Jovem Nerd, Alexandre Ottoni e Deive Pazos, conhecido como Azaghal. Na época, o programa se chamava Nerd Connection, passando a se chamar NerdCast no seu nono episódio.

Em 2019, se tornou um dos podcasts do Brasil a alcançar a marca de 1 bilhão de downloads.

Além disso, também popularizou o formato de RPG em podcasts no Brasil, com campanhas que posteriormente viraram livros. O NerdCast continua em atividade com episódios semanais.

Não Inviabilize

Idealizado pela psicóloga Déia Freitas, o Não Inviabilize é um espaço de contos e crônicas. Um laboratório de histórias reais divididas em quadros, como:

  • o Picolé de Limão, que conta histórias de ciladas e trapaças,
  • o Luz Acesa, focado em histórias de terror, e
  • o Amor nas Redes, que conta histórias de amor e afeto.

Gostosas também choram

Lela Brandão, uma jovem adulta, compartilha suas reflexões, questionamentos e ideias em uma conversa de mais de 15 segundos. Segundo a criadora, “qualquer tema que você levaria para um café com uma amiga é válido”.

O programa é feito sem roteiros e sem produção, levando o ouvinte a um encontro com Lela para refletir sobre alguma questão de extrema importância para ela.

Os episódios são publicados toda terça-feira.

É nóia minha?

No podcast “É nóia minha?”, a roteirista e escritora Camila Fremder divide com seus convidados todas as maluquices que passam pela sua cabeça.

A criadora avisa que o programa é para pessoas que “perdem o sono com pensamentos absurdos”. Os episódios são lançados às segundas e quintas-feiras.

Mano a Mano

Número 1 nas paradas do Spotify, o podcast apresentado por Mano Brown propõe ampliar a visão e o debate trazendo uma diversidade de ideias e pensamentos por meio de seus convidados, a quem ele descreve como “amados ou odiados”.

O programa foca em longas entrevistas em busca de relatos inéditos ou controversos.

