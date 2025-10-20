Hoje, 20 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 20 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 20 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025 (20/10/2025), 27 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 20 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Amélia Rodrigues (Bahia)



Conceição do Jacuípe (Bahia)



Itabuna (Bahia)



Itapetinga (Bahia)



Pindobaçu (Bahia)



Santa Maria da Vitória (Bahia)



Teodoro Sampaio (Bahia)



Terra Nova (Bahia)



Ubatã (Bahia)



São José do Calçado (Espírito Santo)



Abadiânia (Goiás)



Caçu (Goiás)



Fazenda Nova (Goiás)



Santa Helena de Goiás



Loreto (Maranhão)



Paracatu (Minas Gerais)



Nova Ipixuna (Pará)



Arcoverde (Pernambuco)



Chã Grande (Pernambuco)



Tupanatinga (Pernambuco)



Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)



Florânia (Rio Grande do Norte)



São Pedro das Missões (Rio Grande do Sul)



Itápolis (São Paulo)



Nova Guataporanga (São Paulo)



Ribeira (São Paulo)



Tarumã (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.