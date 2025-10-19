Hoje, 19 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Hoje, 19 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga19 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 19 deste mês é de folga para alguns brasileiros.
Neste domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/2025), 70 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.
Onde é feriado hoje no Brasil?
As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.
Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 19 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):
- Ouvidor (Goiás)
- Posse (Goiás)
- Três Ranchos (Goiás)
- Carolina (Maranhão)
- Ibiá (Minas Gerais)
- Pouso Alegre (Minas Gerais)
- Pouso Alto (Minas Gerais)
- Jacaraú (Paraíba)
- Água Branca (Piauí)
- Alto Longá (Piauí)
- Altos (Piauí)
- Amarante (Piauí)
- Angical do Piauí (Piauí)
- Barras (Piauí)
- Batalha (Piauí)
- Bom Jesus (Piauí)
- Buriti dos Lopes (Piauí)
- Campo Maior (Piauí)
- Canto do Buriti (Piauí)
- Castelo do Piauí (Piauí)
- Cocal (Piauí)
- Corrente (Piauí)
- Cristino Castro (Piauí)
- Curimatá (Piauí)
- Demerval Lobão (Piauí)
- Elesbão Veloso (Piauí)
- Esperantina (Piauí)
- Floriano (Piauí)
- Francisco Santos (Piauí)
- Fronteiras (Piauí)
- Gilbués (Piauí)
- Guadalupe (Piauí)
- Inhuma (Piauí)
- Itaueira (Piauí)
- Jaicós (Piauí)
- Joaquim Pires (Piauí)
- José de Freitas (Piauí)
- Luís Correia (Piauí)
- Luzilândia (Piauí)
- Miguel Alves (Piauí)
- Oeiras (Piauí)
- Palmeirais (Piauí)
- Parnaíba (Piauí)
- Paulista (Piauí)
- Pedro II (Piauí)
- Picos (Piauí)
- Pimenteiras (Piauí)
- Pio IX (Piauí)
- Piracuruca (Piauí)
- Piripiri (Piauí)
- Porto (Piauí)
- Regeneração (Piauí)
- Ribeiro Gonçalves (Piauí)
- Santa Cruz do Piauí (Piauí)
- São José do Piauí (Piauí)
- São Miguel do Tapuio (Piauí)
- São Pedro do Piauí (Piauí)
- São Raimundo Nonato (Piauí)
- Simões (Piauí)
- Simplício Mendes (Piauí)
- Teresina (Piauí)
- União (Piauí)
- Uruçuí (Piauí)
- Valença do Piauí (Piauí)
- Ijuí (Rio Grande do Sul)
- Ivoti (Rio Grande do Sul)
- São Pedro de Alcântara (Santa Catarina)
- Itabaianinha (Sergipe)
- Dolcinópolis (São Paulo)
- Igaraçu do Tietê (São Paulo)
Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.
Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença
Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.
Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.
O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.
Feriados nacionais restantes em 2025
Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:
- 2 de novembro (domingo): Finados
- 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 25 de dezembro (quinta-feira): Natal
Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.
O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.
No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.