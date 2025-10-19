Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hoje, 19 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

19 de outubro não tem feriados nacionais, mas há folgas municipais. Saiba onde e confira quais são os próximos feriados do ano
Tipo Notícia

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 19 deste mês é de folga para alguns brasileiros.

Neste domingo, 19 de outubro de 2025 (19/10/2025), 70 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há feriados municipais. Confira na lista completa abaixo.

Onde é feriado hoje no Brasil?

As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade.

Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 19 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

  • Ouvidor (Goiás)
  • Posse (Goiás)
  • Três Ranchos (Goiás)
  • Carolina (Maranhão)
  • Ibiá (Minas Gerais)
  • Pouso Alegre (Minas Gerais)
  • Pouso Alto (Minas Gerais)
  • Jacaraú (Paraíba)
  • Água Branca (Piauí)
  • Alto Longá (Piauí)
  • Altos (Piauí)
  • Amarante (Piauí)
  • Angical do Piauí (Piauí)
  • Barras (Piauí)
  • Batalha (Piauí)
  • Bom Jesus (Piauí)
  • Buriti dos Lopes (Piauí)
  • Campo Maior (Piauí)
  • Canto do Buriti (Piauí)
  • Castelo do Piauí (Piauí)
  • Cocal (Piauí)
  • Corrente (Piauí)
  • Cristino Castro (Piauí)
  • Curimatá (Piauí)
  • Demerval Lobão (Piauí)
  • Elesbão Veloso (Piauí)
  • Esperantina (Piauí)
  • Floriano (Piauí)
  • Francisco Santos (Piauí)
  • Fronteiras (Piauí)
  • Gilbués (Piauí)
  • Guadalupe (Piauí)
  • Inhuma (Piauí)
  • Itaueira (Piauí)
  • Jaicós (Piauí)
  • Joaquim Pires (Piauí)
  • José de Freitas (Piauí)
  • Luís Correia (Piauí)
  • Luzilândia (Piauí)
  • Miguel Alves (Piauí)
  • Oeiras (Piauí)
  • Palmeirais (Piauí)
  • Parnaíba (Piauí)
  • Paulista (Piauí)
  • Pedro II (Piauí)
  • Picos (Piauí)
  • Pimenteiras (Piauí)
  • Pio IX (Piauí)
  • Piracuruca (Piauí)
  • Piripiri (Piauí)
  • Porto (Piauí)
  • Regeneração (Piauí)
  • Ribeiro Gonçalves (Piauí)
  • Santa Cruz do Piauí (Piauí)
  • São José do Piauí (Piauí)
  • São Miguel do Tapuio (Piauí)
  • São Pedro do Piauí (Piauí)
  • São Raimundo Nonato (Piauí)
  • Simões (Piauí)
  • Simplício Mendes (Piauí)
  • Teresina (Piauí)
  • União (Piauí)
  • Uruçuí (Piauí)
  • Valença do Piauí (Piauí)
  • Ijuí (Rio Grande do Sul)
  • Ivoti (Rio Grande do Sul)
  • São Pedro de Alcântara (Santa Catarina)
  • Itabaianinha (Sergipe)
  • Dolcinópolis (São Paulo)
  • Igaraçu do Tietê (São Paulo)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença

Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional.

Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.

O ponto facultativo, por outro lado, não é obrigatório e depende da decisão do empregador ou órgão público. Empresas e repartições podem optar por funcionar normalmente ou liberar funcionários, sem que haja obrigatoriedade de folga.

Feriados nacionais restantes em 2025

Confira a lista completa dos feriados nacionais restantes para o ano:

  • 2 de novembro (domingo): Finados
  • 15 de novembro (sábado): Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Os próximos feriados nacionais coincidirão com fins de semana, o que reduz as folgas nestes dias. Já os dois últimos podem resultar em feriados prolongados, caso as empresas decidam liberar seus funcionários.

O que diz a CLT sobre o trabalho em feriados

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante a folga em feriados nacionais e religiosos, além dos domingos, para garantir momentos de descanso e lazer.

No entanto, é possível flexibilizar a regra por meio de acordos entre sindicatos e empresas, permitindo o funcionamento em dias de feriado mediante compensações.

