Hoje, 16 de outubro, é feriado? Veja onde e quem folga

Dia 16 de outubro é feriado em algumas de cidades ao redor do Brasil, conforme calendário de folgas divulgado pela Febraban, saiba quais / Crédito: FCO FONTENELE

Além de outubro contar com um feriado nacional, o dia de Nossa Senhora de Aparecida, o dia 16 deste mês é de folga para alguns brasileiros. Nesta quinta-feira, 16 de outubro de 2025 (16/10/2025), 16 cidades possuem folgas na data. No Ceará, não há nenhum feriado municipal. Confira na lista completa abaixo.

Leia mais Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Sobre o assunto Calendário de setembro de 2025: veja feriados e datas comemorativas Onde é feriado hoje no Brasil? As datas de feriado são definidas por leis locais e podem estar relacionadas a aniversários de fundação dos municípios, celebrações religiosas ou outros eventos históricos relevantes para a comunidade. Veja alguns dos municípios brasileiros onde há folgas em 16 de outubro, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban):

Capela (Alagoas)



Sento Sé (Bahia)



Goianira (Goiás)



Central de Minas (Minas Gerais)



Crucilândia (Minas Gerais)



Inconfidentes (Minas Gerais)



Carlinda (Mato Grosso)



Bananeiras (Paraíba)



Piripiri (Piauí)



União (Piauí)



Bela Vista do Paraíso (Paraná)



Quedas do Iguaçu (Paraná)



Açu (Rio Grande do Norte)



São José do Mipibu (Rio Grande do Norte)



Catuípe (Rio Grande do Sul)



Carmópolis (Sergipe)

Acesse aqui para conferir o calendário completo de feriados estaduais e municipais, no sistema da Febraban.

Feriado ou ponto facultativo? Entenda a diferença Muitos confundem os conceitos de feriado e ponto facultativo. O feriado é uma data oficialmente reconhecida por lei, seja ela municipal, estadual ou nacional. Nessas ocasiões, atividades laborais e comerciais costumam ser suspensas, e quem trabalha nesses dias pode ter direito a compensação ou pagamento extra.